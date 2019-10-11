GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa borsaları alış ağırlıklı bir seyirle açıldı

11.10.2019 11:11

Son güncelleme : 11.10.2019 11:11
Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başlarken, İngiltere negatif ayrıştı.



AA

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,45 kazançla 384,48 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,81 artışla 12.263,17 puanda seyrediyor.

Brexit iyimserliğine karşın sterlindeki değer kazancının negatif etkisiyle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 düşüşle 7.147,58 puana geriledi. İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 primle 9.114,0 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 yükselişle 5.579,17 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi  yüzde 0,18 kazançla 21.795,30 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,10 seviyelerinde yatay seyrederken, dün Brexit  gelişmelerinin etkisiyle hızlı yükselen sterlin/dolar paritesi, bugün de yüzde 0,2 artışla 1,2460'tan işlem görüyor.

Analistler, pay piyasalarının ABD ve Çinli yetkililer arasında başlayan ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin etkisiyle pozitif bir  seyir izlediğini kaydetti.







BIST USD EURO ALTIN
10:5598.931
Değişim :  0,15% |  150,55
Açılış :  99.232  
Önceki Kapanış :  98.780  
En Yüksek
99.385 En Düşük
98.776
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru