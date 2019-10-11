Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başlarken, İngiltere negatif ayrıştı.
Avrupa borsaları alış ağırlıklı bir seyirle açıldı
11.10.2019 11:11
Son güncelleme : 11.10.2019 11:11
AA
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,45 kazançla 384,48 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,81 artışla 12.263,17 puanda seyrediyor.
Brexit iyimserliğine karşın sterlindeki değer kazancının negatif etkisiyle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 düşüşle 7.147,58 puana geriledi. İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 primle 9.114,0 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 yükselişle 5.579,17 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,18 kazançla 21.795,30 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,10 seviyelerinde yatay seyrederken, dün Brexit gelişmelerinin etkisiyle hızlı yükselen sterlin/dolar paritesi, bugün de yüzde 0,2 artışla 1,2460'tan işlem görüyor.
Analistler, pay piyasalarının ABD ve Çinli yetkililer arasında başlayan ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin etkisiyle pozitif bir seyir izlediğini kaydetti.
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En Yüksek
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|Açılış
|: 99.232
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|Önceki Kapanış
|: 98.780
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99.385
En Düşük
98.776
10:555,8448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 5,8700
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|Önceki Kapanış
|: 5,8580
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5,8571
En Düşük
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10:556,4400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 6,4650
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|Önceki Kapanış
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6,4498
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10:55282,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
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|Açılış
|: 282,22
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|Önceki Kapanış
|: 280,30
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282,33
En Düşük
280,15