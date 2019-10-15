Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları alış ağırlıklı bir seyirle açıldı
15.10.2019 11:38
Son güncelleme : 15.10.2019 11:38
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,59 kazançla 392,0 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,54 yükselişle 12.554,54 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artışla 7.222,45 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,78 primle 9.318,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 kazançla 5.681,85 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,61 yükselişle 22.232,75 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1021, sterlin/dolar paritesi 3 ayın zirvesine yakın 1,2653 seviyelerinden işlem görüyor.
11:2395.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 1.529,38
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
|
95.873
En Düşük
94.790
11:235,9143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0126
|Açılış
|: 5,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9342
En Düşük
5,8604
11:236,5227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0169
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5400
|
6,5484
En Düşük
6,4753
11:23284,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,48
|Açılış
|: 284,07
|
|Önceki Kapanış
|: 284,54
|
285,04
En Düşük
280,80