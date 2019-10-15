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Avrupa borsaları alış ağırlıklı bir seyirle açıldı

15.10.2019 11:38

Son güncelleme : 15.10.2019 11:38
Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,59 kazançla 392,0 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,54 yükselişle 12.554,54 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artışla 7.222,45 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,78 primle 9.318,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 kazançla 5.681,85 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,61 yükselişle 22.232,75 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,1021, sterlin/dolar paritesi 3 ayın zirvesine yakın 1,2653 seviyelerinden işlem görüyor.

 





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