Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları alış ağırlıklı bir seyirle açıldı
01.11.2019 12:10
Son güncelleme : 01.11.2019 12:10
AA
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,41 kazançla 398,38 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,43 yükselişle 12.921,62 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 artışla 7.271,91 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,44 primle 9.298,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 kazançla 5.751,18 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 artışla 22.741,81 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1157 ve sterlin/dolar paritesi 1,2965 seviyelerinden işlem görüyor.
11:5598.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -77,09
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
98.383
11:555,7346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0219
|Açılış
|: 5,7260
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7377
En Düşük
5,7062
11:556,3978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0219
|Açılış
|: 6,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
11:55278,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,02
|Açılış
|: 278,94
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,12
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|14,50
|13.954.452
|% 10,52
|
|ACSEL
|4,89
|11.124.483
|% 10,38
|
|BOSSA
|5,64
|25.605.100
|% 10,16
|
|MSGYO
|1,59
|20.895.644
|% 8,16
|
|DENIZ
|26,40
|6.605.595
|% 7,84
|
|METRO
|2,41
|22.440.733
|% -16,90
|
|UMPAS
|0,39
|1.078
|% -7,14
|
|YGYO
|0,45
|3.888.637
|% -6,25
|
|YONGA
|6,51
|1.992
|% -5,92
|
|BOYP
|15,10
|982.638
|% -5,51
|
|FENER
|16,45
|150.637.973
|% 3,46
|
|THYAO
|11,67
|144.638.755
|% 0,26
|
|EREGL
|6,56
|118.177.708
|% 0,31
|
|TTKOM
|5,87
|105.691.765
|% 1,03
|
|GARAN
|9,24
|78.773.612
|% 0,43
|
|IHLAS
|0,61
|39.769.869
|% 5,17
|
|ISFIN
|2,50
|74.917.116
|% -1,19
|
|MEPET
|1,82
|41.896.429
|% -0,55
|
|EREGL
|6,56
|118.177.708
|% 0,31
|
|TTKOM
|5,87
|105.691.765
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4093
|7,4465
|% 0,49
|
|Frank
|5,7918
|5,8267
|% 0,39
|
|Riyal
|1,5240
|1,5316
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|0,05
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,96
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,01
|
|B. Petrol
|59,70
|59,70
|0,08
|