Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları alış ağırlıklı bir seyirle açıldı
04.11.2019 12:01
Son güncelleme : 04.11.2019 12:01
AA
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,37 kazançla 400,89 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47 yükselişle 13.021,61 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 artışla 7.318,77 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,40 primle 9.365,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 kazançla 5.785,75 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,44 artışla 23.034,67 puan oldu.
Avro/dolar paritesi üst üste 5 işlem gününde kaydettiği yükselişin ardından yüzde 0,13 değer kaybıyla 1,1155 ve sterlin/dolar paritesi 1,2932 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, İngiltere'de erken seçim ve Brexit'in gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ABD'nin Çinli teknoloji devi Huawei için uygulanan sınırlamaları hafifletebileceği yönündeki haberlerin etkisiyle olumlu seyreden ticaret müzakerelerinin risk
iştahını artırdığına işaret etti.
Analistler, bugün Euro
Bölgesi ekim ayı imalat sanayi PMI ve ABD eylül ayı fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.
11:4699.749
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 1.286,00
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
99.868
En Düşük
99.144
11:465,6960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0112
|Açılış
|: 5,6990
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7077
En Düşük
5,6839
11:466,3596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0203
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3837
En Düşük
6,3538
11:46276,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,10
|Açılış
|: 276,80
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,14
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|31,44
|411.160
|% 15,00
|
|SANEL
|3,80
|28.641
|% 8,26
|
|EGCYO
|0,14
|701
|% 7,69
|
|SNPAM
|4,26
|2.863.163
|% 7,30
|
|SALIX
|5,76
|864
|% 6,67
|
|DOKTA
|35,50
|194.781
|% -17,63
|
|METRO
|2,07
|24.235.553
|% -10,78
|
|TKURU
|9,58
|5.921
|% -9,96
|
|HALKS
|1,40
|9.040
|% -6,04
|
|SASA
|6,45
|92.737.469
|% -5,84
|
|THYAO
|11,79
|313.180.839
|% 1,90
|
|FENER
|16,18
|124.882.595
|% -2,82
|
|EREGL
|6,63
|116.611.931
|% 2,00
|
|ASELS
|18,73
|109.499.872
|% 1,85
|
|GARAN
|9,44
|103.434.329
|% 1,72
|
|ISFIN
|2,60
|79.899.800
|% 0,00
|
|VAKFN
|1,67
|46.698.745
|% 4,37
|
|KRDMD
|2,19
|60.279.305
|% 1,86
|
|THYAO
|11,79
|313.180.839
|% 1,90
|
|EREGL
|6,63
|116.611.931
|% 2,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3513
|7,3882
|% -0,14
|
|Frank
|5,7492
|5,7838
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5155
|1,5231
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-3,29
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|2,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|-0,04
|
|Yarım
|887
|909
|-0,01
|
|Çeyrek
|445
|455
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,13
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,62
|61,62
|-0,07
|