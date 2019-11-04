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Avrupa borsaları alış ağırlıklı bir seyirle açıldı

04.11.2019 12:01

Son güncelleme : 04.11.2019 12:01
Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,37 kazançla 400,89 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47 yükselişle 13.021,61 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 artışla 7.318,77 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,40 primle 9.365,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 kazançla 5.785,75 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,44 artışla 23.034,67 puan oldu.

Avro/dolar paritesi üst üste 5 işlem gününde kaydettiği yükselişin ardından yüzde 0,13 değer kaybıyla 1,1155 ve sterlin/dolar paritesi 1,2932 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, İngiltere'de erken seçim ve Brexit'in gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ABD'nin Çinli teknoloji devi Huawei için uygulanan sınırlamaları hafifletebileceği yönündeki haberlerin etkisiyle olumlu seyreden ticaret müzakerelerinin risk iştahını artırdığına işaret etti.

Analistler, bugün Euro Bölgesi ekim ayı imalat sanayi PMI ve ABD eylül ayı fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.




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