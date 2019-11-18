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Avrupa borsaları alış ağırlıklı bir seyirle açıldı

18.11.2019 11:54

Son güncelleme : 18.11.2019 11:54
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle alış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,19 kazançla 406,83 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 artışla 13.254,11 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 yükselişle 7.305,43 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,29 primle 9.288,20 puan, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 0,03 kazançla 5.941,22 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,06 artışla 23.602,59 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,1062 ve sterlin/dolar paritesi 1,2952  seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında gelecek ay bir ticaret anlaşmasının imzalanabileceğine yönelik beklentilerle pay piyasalarında pozitif havanın etkili olduğunu ifade etti.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son toplantısına ait tutanaklar, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ekim ayı toplantı tutanakları ve Fed üyelerinin konuşmalarının gündemin odağında olacağını belirten analistler, bugün Euro Bölgesi'nde ECB Finansal İstikrar Raporu'nun takip edileceğini kaydetti.




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