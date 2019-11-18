Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle alış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları alış ağırlıklı bir seyirle açıldı
18.11.2019 11:54
Son güncelleme : 18.11.2019 11:54
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,19 kazançla 406,83 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 artışla 13.254,11 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 yükselişle 7.305,43 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,29 primle 9.288,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 kazançla 5.941,22 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,06 artışla 23.602,59 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1062 ve sterlin/dolar paritesi 1,2952 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında gelecek ay bir ticaret anlaşmasının imzalanabileceğine yönelik beklentilerle pay piyasalarında pozitif havanın etkili olduğunu ifade etti.
Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son toplantısına ait tutanaklar, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ekim ayı toplantı tutanakları ve Fed üyelerinin konuşmalarının gündemin odağında olacağını belirten analistler, bugün Euro
Bölgesi'nde ECB Finansal İstikrar Raporu'nun takip edileceğini kaydetti.
11:39106.674
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.293,95
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
106.722
En Düşük
105.902
11:395,7380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0048
|Açılış
|: 5,7390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7348
11:396,3474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3449
11:39269,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -1,46
|Açılış
|: 269,41
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
269,28
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,26
|64.359.397
|% 18,87
|
|YUNSA
|6,80
|29.913.047
|% 15,65
|
|KLNMA
|50,70
|12.298.381
|% 14,34
|
|MIPAZ
|2,24
|25.144.306
|% 14,29
|
|TIRE
|2,36
|89.662.332
|% 12,92
|
|CRDFA
|1,88
|5.278.070
|% -10,90
|
|KLGYO
|3,08
|50.408.703
|% -4,05
|
|EUYO
|1,09
|3.681.230
|% -3,54
|
|EGCEY
|0,32
|28
|% -3,03
|
|IHGZT
|3,90
|29.917
|% -2,74
|
|THYAO
|13,99
|565.963.699
|% 2,19
|
|GARAN
|10,06
|199.295.886
|% 1,11
|
|ASELS
|19,29
|129.716.141
|% 0,89
|
|PETKM
|3,71
|122.244.196
|% 1,64
|
|AKBNK
|7,80
|116.615.189
|% 1,56
|
|HURGZ
|1,26
|64.359.397
|% 18,87
|
|KRDMD
|2,39
|106.642.698
|% 2,14
|
|THYAO
|13,99
|565.963.699
|% 2,19
|
|TIRE
|2,36
|89.662.332
|% 12,92
|
|PETKM
|3,71
|122.244.196
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4082
|7,4454
|% 0,26
|
|Frank
|5,7713
|5,8061
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5253
|1,5330
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-6,81
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|1.801
|1.828
|2,00
|
|Tam
|1.793
|1.838
|-3,34
|
|Yarım
|867
|889
|-1,61
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,81
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,83
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,27
|63,27
|-0,03
|
Seans Raporu
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11:52XU030
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