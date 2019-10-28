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Avrupa borsaları Almanya hariç satış ağırlıklı açıldı

28.10.2019 11:56

Son güncelleme : 28.10.2019 11:56
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe Almanya hariç satış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 değer kaybıyla 397,35 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,02 yükselişle 12.896,85  puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 düşüşle 7.295,85 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,36 azalışla 9.396,10 puan, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 0,12 kayıpla 5.715,26 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 gerileyerek 22.559,61 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,1093 ve sterlin/dolar paritesi 1,2840  seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Brexit gelişmelerinin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini belirterek, Avrupa Birliği (AB) üyelerinin, geçen hafta Brexit'in ertelenmesini prensipte kabul ederken, yeni bir tarih belirleyemediğini anımsattı.

İngiltere dışındaki 27 AB üyesi ülke büyükelçisinin, Brüksel'de bugün de bir araya gelerek Brexit'in ertelenmesine ilişkin anlaşmayı karara bağlamaları bekleniyor.




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