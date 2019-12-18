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Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle açıldı

18.12.2019 12:00

Son güncelleme : 18.12.2019 12:00
Avrupa borsaları güne Almanya hariç alış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,09 kazançla 415,30 puanda seyrederken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,14 azalışla  13.268,77 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 artışla 7.536,67 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,29 yükselişle 9.644,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 primle 5.972,01 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,37  kazançla 23.717,77 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,1134 ve sterlin/dolar paritesi 1,3115 seviyelerinden işlem görüyor.




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 68,80 1.315.372 % 14,38  
BURVA 7,90 6.069.881 % 10,80  
HALKS 2,00 231.118 % 9,89  
SANFM 4,42 2.031.471 % 9,68  
UZERB 3,40 16.323 % 9,68  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7132 7,7519 % 0,14  
Frank 5,9899 6,0259 % 0,19  
Riyal 1,5687 1,5765 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.478 1.478 1,93  
Altın Gr. 280 280 0,84  
Cumhuriyet 1.849 1.877 9,00  
Tam 1.841 1.887 8,68  
Yarım 890 913 4,20  
Çeyrek 446 456 2,10  
Gümüş.Ons 17,02 17,06 0,04  
Gümüş Gr. 3,23 3,24 0,02  
B. Petrol 65,72 65,72 -0,38  
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