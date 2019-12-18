Avrupa borsaları güne Almanya hariç alış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle açıldı
18.12.2019 12:00
Son güncelleme : 18.12.2019 12:00
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,09 kazançla 415,30 puanda seyrederken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,14 azalışla 13.268,77 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 artışla 7.536,67 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,29 yükselişle 9.644,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 primle 5.972,01 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,37 kazançla 23.717,77 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1134 ve sterlin/dolar paritesi 1,3115 seviyelerinden işlem görüyor.
11:44110.602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -471,45
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
11:445,9009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0133
|Açılış
|: 5,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
11:446,5668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
11:44280,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,94
|Açılış
|: 280,32
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|68,80
|1.315.372
|% 14,38
|
|BURVA
|7,90
|6.069.881
|% 10,80
|
|HALKS
|2,00
|231.118
|% 9,89
|
|SANFM
|4,42
|2.031.471
|% 9,68
|
|UZERB
|3,40
|16.323
|% 9,68
|
|MARTI
|0,84
|12.195.993
|% -15,15
|
|MRGYO
|0,91
|8.091.548
|% -13,33
|
|NIBAS
|5,50
|1.843
|% -10,28
|
|BALAT
|0,54
|31.922
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,26
|5.670
|% -9,13
|
|THYAO
|13,74
|390.228.146
|% -1,22
|
|GARAN
|10,74
|167.985.732
|% -1,29
|
|IEYHO
|0,60
|140.178.099
|% 9,09
|
|TUPRS
|122,60
|139.568.284
|% -1,29
|
|GUSGR
|2,56
|136.906.536
|% -0,78
|
|IEYHO
|0,60
|140.178.099
|% 9,09
|
|GUSGR
|2,56
|136.906.536
|% -0,78
|
|KRDMD
|2,47
|119.784.578
|% -1,20
|
|TSPOR
|2,33
|79.414.933
|% -4,12
|
|ISFIN
|3,32
|105.945.982
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7132
|7,7519
|% 0,14
|
|Frank
|5,9899
|6,0259
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5687
|1,5765
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,93
|
|Altın Gr.
|280
|280
|0,84
|
|Cumhuriyet
|1.849
|1.877
|9,00
|
|Tam
|1.841
|1.887
|8,68
|
|Yarım
|890
|913
|4,20
|
|Çeyrek
|446
|456
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|0,02
|
|B. Petrol
|65,72
|65,72
|-0,38
|