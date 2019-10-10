Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
10.10.2019 11:39
Son güncelleme : 10.10.2019 11:39
AA
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,33 değer kaybıyla 379,06 puanda, ağustos ayı dış ticaret verileri beklentinin altında kalan Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 azalışla 12.053,38 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 7.149,42 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,04 azalışla 8.988,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 kayıpla 5.497,31 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,40 düşüşle 21.447,56 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1013, sterlin/dolar paritesi 1,2230 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün Washington'da başlaması beklenen ticaret müzakerelere ilişkin iyimserliğe rağmen, Brexit endişeleri ve siyasi belirsizliklerin risk
iştahını azalttığını belirterek, bugün İngiltere'de sanayi üretimi ve ABD'de enflasyon
verisinin takip edileceğini bildirdi.
11:2999.313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -335,93
|Açılış
|: 99.958
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|Önceki Kapanış
|: 99.649
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100.260
En Düşük
98.555
11:295,8796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0080
|Açılış
|: 5,8630
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|Önceki Kapanış
|: 5,8580
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5,8796
En Düşük
5,8615
11:296,4890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0450
|Açılış
|: 6,4550
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|Önceki Kapanış
|: 6,4300
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6,4890
En Düşük
6,4447
11:29284,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,25
|Açılış
|: 284,46
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
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286,72
En Düşük
283,63