Avrupa borsaları düşüşle açıldı













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Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,58 değer kaybederek 403,15 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,69 azalışla 13.129,93 puanda seyrediyor.İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 düşüşle 7.275,20 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,71 kayıpla 9.193,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,73 azalışla 5.866,14 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,43 gerileyerek 23.227,89 puan oldu.Euro/dolar paritesi 1,1060 ve sterlin/dolar paritesi 1,2900 seviyelerinden işlem görüyor.Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamasında Çin ile anlaşma olmazsa tarifeleri daha fazla yükselteceğini ifade etmesinin yatırımcıların risk iştahını azalttığını söyledi.Analistler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.