Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
28.11.2019 12:02
Son güncelleme : 28.11.2019 12:02
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,20 kayıpla 408,99 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47 azalışla 13.224,48 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 değer kaybıyla 7.393,28 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 9.365,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 kayıpla 5.902,40 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,15 azalışla 23.452,94 puan oldu.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong ile ilgili adımı sonrasında pay piyasalarında risk iştahının azaldığını belirtti.
Trump, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu. Tasarı, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.
11:46106.317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 472,76
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
106.485
En Düşük
106.016
11:465,7695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0087
|Açılış
|: 5,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7608
11:466,3616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
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6,3721
En Düşük
6,3454
11:46270,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,14
|Açılış
|: 270,17
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,83
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|54,40
|1.308.994
|% 12,68
|
|UTPYA
|4,56
|25.560.855
|% 11,49
|
|KFEIN
|10,30
|34.769.459
|% 10,28
|
|MEMSA
|0,22
|175.677
|% 10,00
|
|FRIGO
|13,49
|168.396
|% 9,94
|
|EMNIS
|1,35
|6.953
|% -10,00
|
|OLMIP
|7,00
|174.489
|% -8,97
|
|IHGZT
|4,10
|99.160
|% -5,96
|
|BRKO
|0,26
|13.126
|% -3,70
|
|OZBAL
|1,70
|1.150.645
|% -3,41
|
|THYAO
|13,61
|330.161.902
|% 0,29
|
|ASELS
|18,71
|153.738.919
|% 0,38
|
|PETKM
|3,61
|129.284.897
|% 0,28
|
|TRKCM
|3,24
|72.752.529
|% 2,21
|
|KRDMD
|2,34
|72.571.871
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,46
|56.073.911
|% -0,68
|
|PETKM
|3,61
|129.284.897
|% 0,28
|
|KRDMD
|2,34
|72.571.871
|% 0,43
|
|THYAO
|13,61
|330.161.902
|% 0,29
|
|TRKCM
|3,24
|72.752.529
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4390
|7,4763
|% 0,06
|
|Frank
|5,7501
|5,7848
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5332
|1,5409
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.457
|2,46
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,00
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|62,74
|62,74
|-0,27
|
Seans Raporu
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11:56XU100
Endeks 106, 360 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 2, 118.00 milyon TL de