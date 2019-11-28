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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

28.11.2019 12:02

Son güncelleme : 28.11.2019 12:02
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,20 kayıpla 408,99 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47 azalışla 13.224,48 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 değer kaybıyla 7.393,28 puan,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 9.365,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 0,41 kayıpla 5.902,40 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,15 azalışla  23.452,94 puan oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong ile ilgili adımı sonrasında pay piyasalarında risk iştahının azaldığını belirtti.

Trump, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong  Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu. Tasarı, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını  öngörüyor.




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