Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
29.11.2019 12:31
Son güncelleme : 29.11.2019 12:31
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,14 kayıpla 409,25 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,57 azalışla 13.169,55 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 değer kaybıyla 7.378,58 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,25 gerileyerek 9.339,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 kayıpla 5.885,85 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,41 azalışla 23.341,67 puan oldu.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hong Kong adımı sonrasında piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin tedirginliklerin arttığını belirtti.
12:15107.236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 109,57
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
107.070
12:155,7489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0116
|Açılış
|: 5,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
12:156,3295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0175
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3254
12:15269,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,03
|Açılış
|: 269,05
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
268,79
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|63,50
|4.356.745
|% 14,41
|
|SMART
|6,19
|102.805.754
|% 13,37
|
|JANTS
|54,80
|9.777.199
|% 10,62
|
|EGCYH
|0,11
|44.619
|% 10,00
|
|FRIGO
|14,83
|337.249
|% 9,93
|
|EGCYO
|0,14
|1.263
|% -6,67
|
|HUBVC
|14,30
|426.297
|% -5,24
|
|CEOEM
|8,21
|2.518.797
|% -4,65
|
|DERAS
|2,85
|12.811.357
|% -4,04
|
|MEPET
|1,88
|18.971.787
|% -3,59
|
|THYAO
|13,75
|486.669.609
|% -0,51
|
|GARAN
|10,14
|187.716.471
|% 0,50
|
|KRDMD
|2,39
|154.779.337
|% 0,42
|
|EREGL
|7,98
|134.358.304
|% 1,40
|
|SISE
|5,05
|121.518.973
|% 1,20
|
|KRDMD
|2,39
|154.779.337
|% 0,42
|
|THYAO
|13,75
|486.669.609
|% -0,51
|
|ISFIN
|2,69
|86.504.912
|% 2,28
|
|TSKB
|1,03
|32.606.544
|% 0,98
|
|SISE
|5,05
|121.518.973
|% 1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3907
|7,4278
|% -0,32
|
|Frank
|5,7282
|5,7627
|% -0,24
|
|Riyal
|1,5274
|1,5351
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.457
|-1,45
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|1.785
|1.812
|-5,00
|
|Tam
|1.777
|1.821
|-5,97
|
|Yarım
|859
|881
|-2,89
|
|Çeyrek
|431
|440
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,94
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|-0,51
|