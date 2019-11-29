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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

29.11.2019 12:31

Son güncelleme : 29.11.2019 12:31
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,14 kayıpla  409,25 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,57 azalışla 13.169,55 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 değer kaybıyla 7.378,58 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,25 gerileyerek 9.339,00 puan, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 0,45 kayıpla 5.885,85 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,41  azalışla 23.341,67 puan oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hong Kong adımı sonrasında  piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin tedirginliklerin arttığını belirtti.




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