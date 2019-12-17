Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
17.12.2019 12:53
Son güncelleme : 17.12.2019 12:53
AA
Dün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, bugünkü açılışın ardından yüzde 0,60 değer kaybıyla 415,25 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 azalışla 13.363,61 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay bir seyirle 7.519,69 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,56 kayıpla 9.626,80 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 5.975,51 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,05 gerileyerek 23.516,53 puan oldu.
Euro/dolar paritesi yüzde 0,10 düşüşle 1,1133 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 1,22 azalışla 1,3185 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ticaret savaşı risklerinin birinci faz anlaşma ile şimdilik gündemden düştüğünü belirterek, pay piyasalarında bugün kar satışlarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.
12:38111.767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 641,85
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.858
En Düşük
111.198
12:385,8607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0127
|Açılış
|: 5,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8677
En Düşük
5,8441
12:386,5347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0160
|Açılış
|: 6,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5372
En Düşük
6,5146
12:38278,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,04
|Açılış
|: 278,69
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,07
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|5,56
|22.044.659
|% 14,40
|
|GUSGR
|2,75
|335.434.655
|% 13,17
|
|FLAP
|4,76
|104.172.930
|% 11,21
|
|KSTUR
|30,78
|13.882
|% 9,69
|
|HALKS
|1,82
|34.405
|% 9,64
|
|ATAGY
|4,56
|5.545.834
|% -13,96
|
|TSPOR
|2,58
|89.273.072
|% -6,86
|
|BMELK
|1,42
|60.375
|% -5,33
|
|SAMAT
|1,56
|6.776.895
|% -4,88
|
|IHLAS
|0,73
|35.878.561
|% -3,95
|
|THYAO
|14,06
|642.083.146
|% 0,36
|
|GUSGR
|2,75
|335.434.655
|% 13,17
|
|TUPRS
|123,70
|213.010.680
|% 1,73
|
|SISE
|5,16
|209.402.345
|% 1,38
|
|ISFIN
|3,34
|209.028.320
|% 1,21
|
|GUSGR
|2,75
|335.434.655
|% 13,17
|
|ALBRK
|1,34
|94.493.322
|% -0,74
|
|ISFIN
|3,34
|209.028.320
|% 1,21
|
|ODAS
|2,20
|108.930.881
|% 2,33
|
|IHLAS
|0,73
|35.878.561
|% -3,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7140
|7,7527
|% -0,86
|
|Frank
|5,9384
|5,9742
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5594
|1,5672
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|2,20
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,98
|
|Cumhuriyet
|1.846
|1.874
|6,00
|
|Tam
|1.837
|1.883
|4,10
|
|Yarım
|888
|911
|1,98
|
|Çeyrek
|445
|455
|0,99
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
|
|B. Petrol
|65,17
|65,17
|-0,17
|