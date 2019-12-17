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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

17.12.2019 12:53

Son güncelleme : 17.12.2019 12:53
Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı başladı.



AA

Dün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, bugünkü açılışın ardından yüzde 0,60 değer kaybıyla 415,25 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 azalışla 13.363,61 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay bir seyirle 7.519,69 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,56 kayıpla 9.626,80 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 5.975,51 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,05 gerileyerek 23.516,53 puan oldu.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,10 düşüşle 1,1133 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 1,22 azalışla 1,3185 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ticaret savaşı risklerinin birinci faz anlaşma ile şimdilik gündemden düştüğünü belirterek, pay piyasalarında bugün kar satışlarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UNYEC 5,56 22.044.659 % 14,40  
GUSGR 2,75 335.434.655 % 13,17  
FLAP 4,76 104.172.930 % 11,21  
KSTUR 30,78 13.882 % 9,69  
HALKS 1,82 34.405 % 9,64  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7140 7,7527 % -0,86  
Frank 5,9384 5,9742 % 0,16  
Riyal 1,5594 1,5672 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.478 1.479 2,20  
Altın Gr. 279 279 0,98  
Cumhuriyet 1.846 1.874 6,00  
Tam 1.837 1.883 4,10  
Yarım 888 911 1,98  
Çeyrek 445 455 0,99  
Gümüş.Ons 17,05 17,08 0,02  
Gümüş Gr. 3,21 3,22 0,01  
B. Petrol 65,17 65,17 -0,17  
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