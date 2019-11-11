Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe Fransa hariç satış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları Fransa hariç satış ağırlıklı açıldı
11.11.2019 13:02
Son güncelleme : 11.11.2019 13:02
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 değer kaybıyla 405,03 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 13.217,69 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalışla 7.325,15 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 kayıpla 9.372,40 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 23.470,60 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 artışla 5.893,57 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1028 ve sterlin/dolar paritesi 1,2805 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin endişeleri artıran açıklamaların yatırımcıların risk iştahını azalttığını belirterek, bugün İngiltere'de 3. çeyrek GSYH, eylül ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
12:47102.661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -491,73
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.068
En Düşük
102.369
12:475,7779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0143
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7953
En Düşük
5,7599
12:476,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0209
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3951
En Düşük
6,3444
12:47272,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 1,92
|Açılış
|: 272,25
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,59
|2.998.872
|% 15,43
|
|OLMIP
|4,92
|5.508.847
|% 14,95
|
|GYHOL
|7,22
|4.661.552
|% 10,74
|
|HATEK
|5,78
|13.695.067
|% 9,89
|
|UZERB
|1,31
|5
|% 9,17
|
|KLNMA
|46,38
|3.933.539
|% -14,98
|
|EPLAS
|4,77
|13.661
|% -9,83
|
|IZMDC
|3,67
|2.069.196
|% -9,61
|
|MNDRS
|0,84
|24.822.705
|% -8,70
|
|PINSU
|1,78
|3.863.048
|% -6,81
|
|THYAO
|12,83
|483.899.677
|% 0,23
|
|PETKM
|3,67
|207.736.396
|% -1,61
|
|KOZAA
|8,83
|189.538.105
|% 4,13
|
|ASELS
|18,63
|165.567.705
|% -1,48
|
|SMART
|3,54
|165.425.790
|% 8,92
|
|PETKM
|3,67
|207.736.396
|% -1,61
|
|SMART
|3,54
|165.425.790
|% 8,92
|
|KRDMD
|2,28
|98.268.623
|% -1,30
|
|THYAO
|12,83
|483.899.677
|% 0,23
|
|MNDRS
|0,84
|24.822.705
|% -8,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3762
|7,4132
|% 0,41
|
|Frank
|5,7822
|5,8170
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5365
|1,5442
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.466
|6,74
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,89
|
|Cumhuriyet
|1.810
|1.837
|11,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|10,24
|
|Yarım
|870
|893
|4,96
|
|Çeyrek
|437
|446
|2,47
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,80
|61,80
|-0,71
|