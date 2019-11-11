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Avrupa borsaları Fransa hariç satış ağırlıklı açıldı

11.11.2019 13:02

Son güncelleme : 11.11.2019 13:02
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe Fransa hariç satış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 değer kaybıyla 405,03 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 13.217,69  puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalışla 7.325,15 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 kayıpla 9.372,40 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 23.470,60 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 artışla 5.893,57 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,1028 ve sterlin/dolar paritesi 1,2805 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin endişeleri artıran açıklamaların yatırımcıların risk iştahını azalttığını  belirterek, bugün İngiltere'de 3. çeyrek GSYH, eylül ayı sanayi üretimi ve dış  ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.




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Tam 1.801 1.846 10,24  
Yarım 870 893 4,96  
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