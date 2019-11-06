Avrupa borsaları güne İngiltere hariç alış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başladı
06.11.2019 13:04
Son güncelleme : 06.11.2019 13:04
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,12 kazançla 404,71 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 yükselişle 13.171,58 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay bir seyirle 7.387,86 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,24 artışla 9.430,50 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 kazançla 5.859,56 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 yükselişle 23.392,73 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1089 ve sterlin/dolar paritesi 1,2894 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizliklerin devam etse de pay piyasalarında iyimserliğin fiyatlandığını ifade etti.
Bugün açıklanan Almanya ve Euro
Bölgesi hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin beklentileri aşmasının da piyasaları desteklediğini belirten analistler, öğleden sonra Avro Bölgesi'nde perakende satış verisinin takip edileceğini bildirdi.
12:48100.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -1,50
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
100.722
En Düşük
100.368
12:485,7597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0077
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7471
12:486,3898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0196
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3903
En Düşük
6,3667
12:48275,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,90
|Açılış
|: 275,38
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,59
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|NUHCM
|12,61
|30.572.405
|% 17,63
|
|TMPOL
|4,23
|6.369.915
|% 14,95
|
|NIBAS
|7,49
|749
|% 10,96
|
|EGCYH
|0,11
|1.103
|% 10,00
|
|AVISA
|12,89
|1.685.086
|% 9,33
|
|TKURU
|9,21
|15.717
|% -6,69
|
|DENIZ
|21,18
|1.863.516
|% -5,87
|
|ATAGY
|4,07
|75.930
|% -5,35
|
|AFYON
|4,38
|14.565.186
|% -5,19
|
|UFUK
|1,71
|86
|% -4,47
|
|THYAO
|11,97
|506.427.264
|% 0,93
|
|BJKAS
|2,32
|248.789.657
|% 8,41
|
|ASELS
|18,51
|226.318.239
|% -2,01
|
|GSRAY
|1,76
|167.120.108
|% 2,33
|
|TTKOM
|6,43
|131.887.951
|% 2,88
|
|BJKAS
|2,32
|248.789.657
|% 8,41
|
|GSRAY
|1,76
|167.120.108
|% 2,33
|
|THYAO
|11,97
|506.427.264
|% 0,93
|
|AVGYO
|1,26
|50.011.253
|% 7,69
|
|KRDMD
|2,27
|88.188.341
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3929
|7,4300
|% 0,06
|
|Frank
|5,7738
|5,8085
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5305
|1,5381
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.488
|3,65
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,88
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,61
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,53
|62,53
|-0,43
|