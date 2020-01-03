Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle satış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
03.01.2020 11:53
Son güncelleme : 03.01.2020 11:53
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,59 değer kaybıyla 417,26 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,79 düşüşle 13.280,82 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 azalışla 7.575,21 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,55 kayıpla 9.637,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 düşüşle 6.008,31 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,35 gerileyerek 23.752,67 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1158 ve sterlin/dolar paritesi 1,3107 seviyelerinden işlem görüyor.
11:37114.502
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -1.429,92
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
114.461
11:375,9740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0169
|Açılış
|: 5,9690
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9742
En Düşük
5,9511
11:376,6635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6685
En Düşük
6,6374
11:37296,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 3,66
|Açılış
|: 296,28
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
296,74
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,91
|29.668.411
|% 17,77
|
|ARENA
|9,36
|15.486.211
|% 13,04
|
|VKING
|2,41
|6.245.476
|% 12,09
|
|TIRE
|4,60
|73.159.238
|% 10,31
|
|BALAT
|1,49
|37.754
|% 9,56
|
|SUMAS
|8,94
|17.254
|% -8,87
|
|MTRYO
|6,90
|68.012
|% -8,00
|
|FRIGO
|11,62
|59.262
|% -7,92
|
|ERSU
|1,95
|2.411.612
|% -5,34
|
|SANKO
|7,32
|3.484.543
|% -5,18
|
|THYAO
|14,46
|652.827.101
|% -2,56
|
|ASELS
|21,62
|437.313.748
|% 0,09
|
|PETKM
|3,83
|291.596.167
|% -2,05
|
|ISFIN
|4,03
|283.526.308
|% 0,00
|
|IPEKE
|8,80
|278.811.451
|% 0,80
|
|ALBRK
|1,57
|220.797.071
|% 1,95
|
|EKGYO
|1,47
|176.736.240
|% -2,00
|
|PETKM
|3,83
|291.596.167
|% -2,05
|
|ISFIN
|4,03
|283.526.308
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,69
|181.957.387
|% -1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8066
|7,8458
|% 0,05
|
|Frank
|6,1181
|6,1549
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5871
|1,5951
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.543
|1.544
|15,06
|
|Altın Gr.
|296
|296
|3,75
|
|Cumhuriyet
|1.939
|1.969
|14,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|11,15
|
|Yarım
|933
|957
|5,39
|
|Çeyrek
|468
|478
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,04
|
|B. Petrol
|68,34
|68,34
|2,09
|
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