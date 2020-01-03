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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

03.01.2020 11:53

Son güncelleme : 03.01.2020 11:53
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle satış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,59 değer kaybıyla 417,26 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,79 düşüşle 13.280,82  puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 azalışla 7.575,21 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,55 kayıpla 9.637,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 düşüşle 6.008,31 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,35 gerileyerek 23.752,67 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,1158 ve sterlin/dolar paritesi 1,3107 seviyelerinden işlem görüyor.




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BTCIM 3,91 29.668.411 % 17,77  
ARENA 9,36 15.486.211 % 13,04  
VKING 2,41 6.245.476 % 12,09  
TIRE 4,60 73.159.238 % 10,31  
BALAT 1,49 37.754 % 9,56  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8066 7,8458 % 0,05  
Frank 6,1181 6,1549 % 0,18  
Riyal 1,5871 1,5951 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.543 1.544 15,06  
Altın Gr. 296 296 3,75  
Cumhuriyet 1.939 1.969 14,00  
Tam 1.930 1.978 11,15  
Yarım 933 957 5,39  
Çeyrek 468 478 2,69  
Gümüş.Ons 18,16 18,20 0,16  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,04  
B. Petrol 68,34 68,34 2,09  
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