Avrupa borsaları, ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle güne satış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
08.01.2020 11:57
Son güncelleme : 08.01.2020 11:57
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,32 değer kaybıyla 416,32 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,51 düşüşle 13.158,75 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 azalışla 7.551,26 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,40 kayıpla 9.541,10 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 düşüşle 5.991,96 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,59 gerileyerek 23.582,34 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1132 ve sterlin/dolar paritesi 1,3150 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, İran'ın Irak'taki iki ABD üssünü vurmasının ardından artan jeopolitik risklerle yatırımcıların risk iştahının azaldığını belirtti.
11:41111.758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -841,71
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.253
En Düşük
110.746
11:415,9748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
11:416,6554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,6460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6456
11:41304,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,69
|Açılış
|: 304,58
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|18,90
|47.684.520
|% 11,24
|
|BURVA
|12,68
|3.798.391
|% 9,03
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|TIRE
|5,41
|102.643.435
|% 7,55
|
|CRDFA
|2,46
|299.604
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|PAGYO
|6,43
|22.994.633
|% -11,07
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|THYAO
|13,33
|837.831.379
|% -1,62
|
|ASELS
|22,26
|387.751.762
|% -0,62
|
|PETKM
|3,67
|252.443.061
|% -0,81
|
|HALKB
|6,10
|242.489.406
|% 0,99
|
|GARAN
|10,75
|194.278.402
|% 1,13
|
|ALBRK
|1,60
|165.111.017
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|252.443.061
|% -0,81
|
|THYAO
|13,33
|837.831.379
|% -1,62
|
|KRDMD
|2,57
|132.637.153
|% -1,91
|
|IHLAS
|0,77
|39.301.847
|% -6,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8311
|7,8704
|% 0,24
|
|Frank
|6,1242
|6,1611
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5874
|1,5954
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.583
|10,81
|
|Altın Gr.
|304
|305
|2,63
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,01
|
|B. Petrol
|68,91
|68,91
|0,64
|
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