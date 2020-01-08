Avrupa borsaları güne düşüşle başladı













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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,32 değer kaybıyla 416,32 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,51 düşüşle 13.158,75 puanda seyrediyor.İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 azalışla 7.551,26 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,40 kayıpla 9.541,10 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 düşüşle 5.991,96 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,59 gerileyerek 23.582,34 puan oldu.Euro/dolar paritesi 1,1132 ve sterlin/dolar paritesi 1,3150 seviyelerinden işlem görüyor.Analistler, İran'ın Irak'taki iki ABD üssünü vurmasının ardından artan jeopolitik risklerle yatırımcıların risk iştahının azaldığını belirtti.