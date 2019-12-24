Avrupa borsaları, Noel tatili öncesi güne satış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları güne satıcılı başladı
24.12.2019 11:56
Son güncelleme : 24.12.2019 11:56
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,07 kayıpla 417,96 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 7.609,04 puanda seyrediyor.
Almanya'da ve İtalya piyasalarında bugün Noel tatilinin başlaması nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,25 azalarak 9.635,40 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yatay bir seyirle 6.028,80 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1087 ve sterlin/dolar paritesi 1,2932 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, Avrupa'da bugün açık olan piyasaların birçoğunun yarım gün işlem göreceğini belirterek, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcıların etkisiyle açık olan piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini kaydetti.
11:41113.193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.017,74
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.282
En Düşük
112.783
11:415,9489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
11:416,6027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
11:41285,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,96
|Açılış
|: 285,17
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,38
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|4,60
|1.150
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.246.937
|% 14,99
|
|SANEL
|4,65
|60
|% 14,81
|
|ISBTR
|25.200,20
|151.201
|% 14,55
|
|FONET
|7,95
|35.471.056
|% 12,45
|
|BMELK
|1,27
|33.238
|% -9,93
|
|ITTFH
|4,08
|41.090.766
|% -9,33
|
|UZERB
|2,51
|21.797
|% -7,72
|
|HALKS
|1,83
|8.198
|% -6,15
|
|IZMDC
|7,14
|22.518.793
|% -4,93
|
|THYAO
|13,93
|363.493.093
|% 1,09
|
|ISCTR
|6,26
|219.936.370
|% 1,13
|
|IPEKE
|8,21
|216.306.417
|% 4,45
|
|PETKM
|3,75
|210.303.911
|% 0,81
|
|SISE
|5,33
|178.596.686
|% 1,33
|
|ZOREN
|1,80
|172.218.608
|% 2,86
|
|IHLGM
|1,13
|88.588.815
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,65
|38.288.057
|% 10,17
|
|ALBRK
|1,51
|91.304.959
|% -0,66
|
|PETKM
|3,75
|210.303.911
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6685
|7,7070
|% -0,11
|
|Frank
|6,0321
|6,0685
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5808
|1,5887
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|4,98
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,95
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|66,47
|66,47
|0,08
|
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