Avrupa borsaları, yeni yılın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
02.01.2020 14:02
Son güncelleme : 02.01.2020 14:02
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,59 kazançla 418,30 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30 artışla 13.288,48 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 primle 7.599,08 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,80 yükselişle 9.625,40 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 kazançla 6.027,12 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,66 artışla 23.660,41 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1207 ve sterlin/dolar paritesi 1,3217 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ticaret müzakerelerinde birinci faz anlaşmasının ayın ortasında imzalanacağına ilişkin haberlerle yatırımcıların risk iştahının arttığını ifade etti.
13:46115.318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 892,59
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
13:465,9583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0115
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9586
En Düşük
5,9430
13:466,6782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
13:46291,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,03
|Açılış
|: 291,20
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,47
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,94
|122.939.298
|% 17,62
|
|CRFSA
|5,26
|77.339.098
|% 11,68
|
|DURDO
|15,63
|7.710.669
|% 11,32
|
|YBTAS
|3.239,50
|99.360
|% 10,00
|
|DARDL
|4,16
|1.653.450
|% 9,76
|
|NIBAS
|5,50
|59.614
|% -11,29
|
|EGCYH
|0,18
|437.922
|% -10,00
|
|EGCYO
|0,29
|46.647
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,36
|81.024
|% -7,69
|
|IHGZT
|6,33
|6.583.055
|% -7,05
|
|THYAO
|14,64
|723.020.525
|% 1,24
|
|PETKM
|3,87
|457.418.907
|% 1,57
|
|KRDMD
|2,73
|374.600.484
|% 2,63
|
|HALKB
|6,06
|348.329.251
|% 2,54
|
|IPEKE
|8,40
|283.547.260
|% 8,81
|
|KRDMD
|2,73
|374.600.484
|% 2,63
|
|ISGYO
|1,80
|230.102.384
|% 2,27
|
|PETKM
|3,87
|457.418.907
|% 1,57
|
|ODAS
|2,19
|228.630.388
|% 4,29
|
|EKGYO
|1,48
|133.534.740
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8458
|7,8851
|% -0,13
|
|Frank
|6,1196
|6,1565
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5836
|1,5915
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.521
|3,80
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,03
|
|Cumhuriyet
|1.928
|1.958
|3,00
|
|Tam
|1.920
|1.968
|0,77
|
|Yarım
|928
|952
|0,37
|
|Çeyrek
|465
|476
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|66,36
|66,36
|0,36
|