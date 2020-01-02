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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

02.01.2020 14:02

Son güncelleme : 02.01.2020 14:02
Avrupa borsaları, yeni yılın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,59 kazançla 418,30 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30 artışla 13.288,48 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 primle 7.599,08 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,80 yükselişle 9.625,40 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 kazançla 6.027,12 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,66  artışla 23.660,41 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,1207 ve sterlin/dolar paritesi 1,3217 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ticaret müzakerelerinde birinci faz anlaşmasının ayın ortasında imzalanacağına ilişkin haberlerle yatırımcıların risk iştahının arttığını ifade etti.






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Tam 1.920 1.968 0,77  
Yarım 928 952 0,37  
Çeyrek 465 476 0,18  
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