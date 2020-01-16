GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

16.01.2020 11:54

Son güncelleme : 16.01.2020 11:54
Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 kazançla 419,86 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 13.448,25 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 azalışla 7.631,26 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,17 primle 9.525,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 kazançla 6.039,77 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,48 yükselişle 23.874,86 puan oldu.

Analistler, ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması sonrasında piyasalarda risk iştahının arttığını belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:37122.099
Değişim :  0,96% |  1.160,55
Açılış :  121.378  
Önceki Kapanış :  120.939  
En Yüksek
122.319 En Düşük
121.378
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFB 58,80 12.012.634 % 14,96  
DAGHL 4,77 7.928.413 % 14,66  
NIBAS 4,86 12.179 % 14,62  
HLGYO 1,61 79.904.615 % 13,38  
GYHOL 16,58 5.232.653 % 12,25  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6635 7,7019 % 0,38  
Frank 6,0886 6,1253 % 0,26  
Riyal 1,5643 1,5722 % 0,17  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.553 1.554 -2,71  
Altın Gr. 294 294 -0,04  
Cumhuriyet 1.938 1.952 -9,00  
Tam 1.935 1.984 10,64  
Yarım 935 960 5,15  
Çeyrek 469 480 2,58  
Gümüş.Ons 17,90 17,94 -0,08  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 -0,01  
B. Petrol 64,31 64,31 0,31  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru