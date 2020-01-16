Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı.
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
16.01.2020 11:54
Son güncelleme : 16.01.2020 11:54
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 kazançla 419,86 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 13.448,25 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 azalışla 7.631,26 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,17 primle 9.525,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 kazançla 6.039,77 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,48 yükselişle 23.874,86 puan oldu.
Analistler, ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması sonrasında piyasalarda risk iştahının arttığını belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.
11:37122.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.160,55
|Açılış
|: 121.378
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|Önceki Kapanış
|: 120.939
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122.319
En Düşük
121.378
11:375,8888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0131
|Açılış
|: 5,8860
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|Önceki Kapanış
|: 5,8810
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5,8925
En Düşük
5,8722
11:376,5757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0213
|Açılış
|: 6,5590
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|Önceki Kapanış
|: 6,5550
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6,5776
En Düşük
6,5507
11:37294,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,23
|Açılış
|: 294,27
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|Önceki Kapanış
|: 294,04
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294,49
En Düşük
293,21
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|58,80
|12.012.634
|% 14,96
|
|DAGHL
|4,77
|7.928.413
|% 14,66
|
|NIBAS
|4,86
|12.179
|% 14,62
|
|HLGYO
|1,61
|79.904.615
|% 13,38
|
|GYHOL
|16,58
|5.232.653
|% 12,25
|
|FORMT
|2,50
|16.490
|% -12,28
|
|MZHLD
|15,80
|139.356
|% -9,97
|
|EPLAS
|17,09
|130.858
|% -9,96
|
|PGSUS
|76,70
|369.353.724
|% -6,92
|
|ISBTR
|46.999,90
|563.999
|% -5,05
|
|THYAO
|15,03
|1.165.998.495
|% 2,24
|
|PGSUS
|76,70
|369.353.724
|% -6,92
|
|GUSGR
|2,58
|365.278.373
|% -2,64
|
|AKBNK
|8,80
|236.927.718
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,68
|224.895.325
|% 2,44
|
|GUSGR
|2,58
|365.278.373
|% -2,64
|
|EKGYO
|1,68
|224.895.325
|% 2,44
|
|ALBRK
|1,77
|155.638.923
|% 1,14
|
|THYAO
|15,03
|1.165.998.495
|% 2,24
|
|KRDMD
|3,10
|198.889.757
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6635
|7,7019
|% 0,38
|
|Frank
|6,0886
|6,1253
|% 0,26
|
|Riyal
|1,5643
|1,5722
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.554
|-2,71
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|10,64
|
|Yarım
|935
|960
|5,15
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,31
|64,31
|0,31
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