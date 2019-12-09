Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
09.12.2019 13:09
Son güncelleme : 09.12.2019 13:09
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,07 değer kaybıyla 407,06 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 azalışla 13.152,77 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 7.232,60 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 azalışla 9.377,80 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 kayıpla 5.856,65 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,10 gerileyerek 23.160,49 puan oldu.
Euro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1064 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,3160 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısının yanı sıra 12 Aralık'ta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Christine Lagarde başkanlığındaki toplantısı ile İngiltere'de gerçekleştirilecek genel seçimin gündemin odağında yer aldığını belirtti.
ECB toplantısında faizlerde değişiklik beklenmediğine işaret eden analistler, Lagarde'ın açıklamalarından gelecek yıl para
politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade etti.
12:54108.678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -190,83
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
108.975
En Düşük
108.139
12:545,8046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0180
|Açılış
|: 5,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8057
En Düşük
5,7719
12:546,4237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4267
En Düşük
6,3863
12:54272,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,07
|Açılış
|: 272,93
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,11
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|6,33
|51.660.105
|% 19,89
|
|DURDO
|13,45
|4.907.760
|% 14,47
|
|GLRYH
|2,47
|18.592.008
|% 12,27
|
|UZERB
|2,69
|49.951
|% 9,80
|
|IHLAS
|0,82
|93.354.228
|% 9,33
|
|SMART
|7,66
|2.372.325
|% -19,96
|
|EKIZ
|0,59
|3.630
|% -9,23
|
|DOBUR
|5,05
|1.629.790
|% -6,48
|
|LINK
|18,94
|2.502.532
|% -5,86
|
|FMIZP
|31,18
|7.318.730
|% -5,46
|
|THYAO
|13,77
|450.796.685
|% 0,36
|
|ISFIN
|3,18
|309.540.252
|% 4,26
|
|TUPRS
|123,10
|217.315.200
|% 0,90
|
|ASELS
|19,51
|198.984.172
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,52
|172.409.710
|% 2,70
|
|IHLAS
|0,82
|93.354.228
|% 9,33
|
|EKGYO
|1,52
|172.409.710
|% 2,70
|
|ISFIN
|3,18
|309.540.252
|% 4,26
|
|IHLGM
|0,88
|78.521.525
|% 3,53
|
|CEMAS
|1,49
|81.689.596
|% 6,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6100
|7,6482
|% 0,37
|
|Frank
|5,8362
|5,8713
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5421
|1,5498
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|1,88
|
|Altın Gr.
|273
|273
|1,11
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.835
|6,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|7,70
|
|Yarım
|870
|893
|3,72
|
|Çeyrek
|437
|446
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,57
|16,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,01
|
|B. Petrol
|63,97
|63,97
|-0,42
|