GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

09.12.2019 13:09

Son güncelleme : 09.12.2019 13:09
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,07 değer kaybıyla 407,06 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 azalışla 13.152,77  puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 7.232,60 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 azalışla 9.377,80 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 kayıpla 5.856,65 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,10 gerileyerek 23.160,49 puan oldu.

Euro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1064 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,3160 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık  Piyasa Komitesi toplantısının yanı sıra 12 Aralık'ta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Christine Lagarde başkanlığındaki toplantısı ile İngiltere'de gerçekleştirilecek genel seçimin gündemin odağında yer aldığını belirtti.

ECB toplantısında faizlerde değişiklik beklenmediğine işaret eden analistler, Lagarde'ın açıklamalarından gelecek yıl para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade etti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:54108.678
Değişim :  -0,18% |  -190,83
Açılış :  108.896  
Önceki Kapanış :  108.869  
En Yüksek
108.975 En Düşük
108.139
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAPIL 6,33 51.660.105 % 19,89  
DURDO 13,45 4.907.760 % 14,47  
GLRYH 2,47 18.592.008 % 12,27  
UZERB 2,69 49.951 % 9,80  
IHLAS 0,82 93.354.228 % 9,33  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6100 7,6482 % 0,37  
Frank 5,8362 5,8713 % 0,24  
Riyal 1,5421 1,5498 % 0,23  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.463 1.463 1,88  
Altın Gr. 273 273 1,11  
Cumhuriyet 1.808 1.835 6,00  
Tam 1.801 1.846 7,70  
Yarım 870 893 3,72  
Çeyrek 437 446 1,86  
Gümüş.Ons 16,57 16,62 0,01  
Gümüş Gr. 3,09 3,10 0,01  
B. Petrol 63,97 63,97 -0,42  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru