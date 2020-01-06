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Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

06.01.2020 13:08

Son güncelleme : 06.01.2020 13:08
Avrupa borsaları, haftaya satış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,40 değer kaybederek 416,64 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,10 azalarak 13.078,06  puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 düşüşle 7.580,20 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,80 kayıpla 9.575,40 puanda, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 0,70 azalışla 6.001,98 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde  0,80 gerileyerek 23.521,16 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD ile İran arasındaki gerilimin İran'ın Devrim  Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi  sonrası hızlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, taraflardan gelen  açıklamaların petrol fiyatlarında yükselişe, güvenli liman olarak görülen enstrümanların yükselmesine neden olduğunu ifade etti.

Bugün, Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI ve Üretici Fiyat Endeksi verileri takip edilecek.




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