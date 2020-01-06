Avrupa borsaları, haftaya satış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
06.01.2020 13:08
Son güncelleme : 06.01.2020 13:08
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,40 değer kaybederek 416,64 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,10 azalarak 13.078,06 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 düşüşle 7.580,20 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,80 kayıpla 9.575,40 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 azalışla 6.001,98 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,80 gerileyerek 23.521,16 puanda seyrediyor.
Analistler, ABD ile İran arasındaki gerilimin İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası hızlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, taraflardan gelen açıklamaların petrol fiyatlarında yükselişe, güvenli liman olarak görülen enstrümanların yükselmesine neden olduğunu ifade etti.
Bugün, Euro
Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI ve Üretici Fiyat Endeksi verileri takip edilecek.
12:53111.772
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -1.911,90
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.612
12:535,9766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9773
En Düşük
5,9624
12:536,6885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6903
En Düşük
6,6574
12:53302,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 5,19
|Açılış
|: 302,77
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|5,73
|7.544.965
|% 12,57
|
|ALGYO
|92,55
|105.585.536
|% 9,01
|
|SONME
|5,26
|13.880.946
|% 8,01
|
|HALKS
|1,98
|655
|% 7,03
|
|MEMSA
|0,34
|35.387
|% 6,25
|
|MTRYO
|5,66
|182.867
|% -11,29
|
|YONGA
|8,20
|2.911
|% -8,89
|
|IHLGM
|1,03
|66.095.968
|% -8,04
|
|CRDFA
|2,80
|186.741
|% -7,89
|
|SAYAS
|1,93
|710.522
|% -7,66
|
|THYAO
|13,81
|769.156.456
|% -3,16
|
|ASELS
|22,04
|680.972.623
|% 1,19
|
|IPEKE
|9,20
|334.993.839
|% 3,49
|
|PETKM
|3,67
|267.877.023
|% -3,17
|
|KOZAA
|10,80
|259.033.534
|% 2,18
|
|ALBRK
|1,55
|165.631.757
|% 0,65
|
|ISGYO
|1,77
|144.168.580
|% 0,57
|
|KRDMD
|2,64
|194.972.858
|% -1,86
|
|PETKM
|3,67
|267.877.023
|% -3,17
|
|IHLAS
|0,81
|57.417.244
|% -5,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8295
|7,8688
|% 0,54
|
|Frank
|6,1399
|6,1769
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5878
|1,5958
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|27,94
|
|Altın Gr.
|303
|303
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|32,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|32,56
|
|Yarım
|967
|992
|15,76
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,77
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,53
|0,07
|
|B. Petrol
|69,83
|69,83
|1,23
|