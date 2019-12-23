Avrupa borsaları, Noel tatili öncesi haftaya satış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları haftaya satıcılı başladı
23.12.2019 11:43
Son güncelleme : 23.12.2019 11:43
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,09 kayıpla 418,02 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 13.315,12 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 değer kaybıyla 7.574,96 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 9.648,10 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 azalışla 6.013,21 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,45 gerileyerek 23.894,52 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi 1,1082 ve sterlin/dolar paritesi 1,3021 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, İngiltere'de Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarının parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılan ilk oylamada kabul edildiğini anımsatarak, nihai oylamaya ilişkin görüşmelerin 7 Ocak 2020'de başlamasının öngörüldüğünü aktardı.
Bu hafta ABD ve Avrupa'da Noel tatillerini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle piyasaların açık olduğu günlerde de düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade eden analistler, veri takviminin de görece zayıf olduğunu kaydetti.
11:27111.688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 511,60
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
111.707
En Düşük
111.266
11:275,9330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0073
|Açılış
|: 5,9310
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9426
En Düşük
5,9186
11:276,5842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,5911
En Düşük
6,5706
11:27283,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,95
|Açılış
|: 283,19
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
283,44
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|14,79
|63.821.116
|% 13,59
|
|FMIZP
|44,28
|10.158.221
|% 13,54
|
|BALAT
|0,72
|52.417
|% 9,09
|
|SEKUR
|5,15
|4.492.543
|% 8,88
|
|IZMDC
|6,79
|23.980.101
|% 8,47
|
|UZERB
|2,72
|2.606
|% -9,93
|
|EUKYO
|1,64
|1.189.466
|% -6,82
|
|MTRYO
|6,60
|172.282
|% -5,85
|
|EGCYH
|0,18
|70.501
|% -5,26
|
|ISGSY
|3,63
|11.105.249
|% -5,22
|
|KOZAA
|10,24
|213.673.539
|% 1,09
|
|IPEKE
|8,31
|196.932.766
|% -0,72
|
|ALBRK
|1,45
|185.145.011
|% 7,41
|
|VESTL
|14,24
|179.342.090
|% 6,67
|
|KARSN
|1,70
|142.481.121
|% 6,25
|
|ALBRK
|1,45
|185.145.011
|% 7,41
|
|IHLGM
|1,01
|92.768.522
|% 4,12
|
|KARSN
|1,70
|142.481.121
|% 6,25
|
|KRDMD
|2,54
|109.192.720
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,43
|39.019.999
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7032
|7,7419
|% 0,01
|
|Frank
|6,0242
|6,0605
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5771
|1,5850
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|6,95
|
|Altın Gr.
|283
|283
|1,01
|
|Cumhuriyet
|1.878
|1.890
|-11,00
|
|Tam
|1.864
|1.910
|3,88
|
|Yarım
|901
|924
|1,88
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,40
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,03
|
|B. Petrol
|65,89
|65,89
|-0,25
|