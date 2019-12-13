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Avrupa borsaları hızlı yükselişle açıldı

13.12.2019 13:04

Son güncelleme : 13.12.2019 13:04
Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasında bu ay içinde bir anlaşma imzalanacağına yönelik haberler ve İngiltere`de siyasi belirsizliğin sona ermesinin etkisiyle haftanın son işlem gününe güçlü alımlarla başladı.



AA

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,46 değer kazanarak 413,52 puanla 2015 yılından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaşırken, Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 1,17 artarak, Ocak 2018'den beri en  yüksek seviyesi olan 13.375,98 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,98 yükselişle 7.345,09 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,46 primle 9.606,80 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,13 artışla 5.950,92 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,17 kazançla 23.664,92 puan oldu.

İngiltere'deki genel seçiminin ardından bugün, Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan sterlin/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 1,83 artışla 1,3412'den, euro/dolar paritesi de yüzde 0,37 yükselişle 1,1173'ten işlem görüyor.





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