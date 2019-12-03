Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı













AA

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,30 kazançla 402,22 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,65 artışla 13.049,60 puanda seyrediyor.İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,43 primle 9.196,10 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 artışla 5.789,52 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,84 kazançla 22.919,38 puana çıkarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,44 düşüşle 7.253,96 puan oldu.Euro/dolar paritesi 1,1082 ve sterlin/dolar paritesi 1,2980 seviyelerinden işlem görüyor.Analistler, Avrupa borsalarında dün yüzde 2'leri aşan düşüşlerin ardından bugün açılışta tepki alımlarının etkili olduğunu bildirdi.