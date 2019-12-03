Avrupa borsaları dün yaşanan sert düşüşlerin ardından yeni güne İngiltere hariç alış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı
03.12.2019 12:55
Son güncelleme : 03.12.2019 12:55
AA
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,30 kazançla 402,22 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,65 artışla 13.049,60 puanda seyrediyor.
İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,43 primle 9.196,10 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 artışla 5.789,52 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,84 kazançla 22.919,38 puana çıkarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,44 düşüşle 7.253,96 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1082 ve sterlin/dolar paritesi 1,2980 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, Avrupa borsalarında dün yüzde 2'leri aşan düşüşlerin ardından bugün açılışta tepki alımlarının etkili olduğunu bildirdi.
12:39108.302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 298,18
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.334
En Düşük
107.583
12:395,7418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 5,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7571
En Düşük
5,7372
12:396,3655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,3580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3784
En Düşük
6,3572
12:39270,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,44
|Açılış
|: 270,66
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
270,72
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|3,71
|40.079.063
|% 12,42
|
|YUNSA
|9,66
|39.895.722
|% 11,03
|
|PNSUT
|13,97
|20.471.410
|% 10,43
|
|SMART
|7,84
|83.531.427
|% 10,42
|
|OSMEN
|3,39
|75.638
|% 9,71
|
|EMNIS
|1,37
|5.275
|% -7,43
|
|HUBVC
|10,92
|987.539
|% -6,98
|
|BJKAS
|3,15
|311.649.214
|% -5,69
|
|DOKTA
|30,20
|36.446
|% -5,63
|
|SALIX
|5,40
|972
|% -4,42
|
|THYAO
|13,94
|524.660.860
|% 0,36
|
|GSRAY
|2,22
|376.173.895
|% -1,33
|
|BJKAS
|3,15
|311.649.214
|% -5,69
|
|ISFIN
|2,90
|235.728.764
|% 4,32
|
|ASELS
|18,80
|152.539.658
|% 0,05
|
|GSRAY
|2,22
|376.173.895
|% -1,33
|
|BJKAS
|3,15
|311.649.214
|% -5,69
|
|ISFIN
|2,90
|235.728.764
|% 4,32
|
|KRDMD
|2,45
|145.355.484
|% -0,41
|
|TSKB
|1,08
|52.309.934
|% 3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4340
|7,4713
|% 0,28
|
|Frank
|5,7808
|5,8157
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5277
|1,5354
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|3,67
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,35
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|3,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|4,82
|
|Yarım
|863
|885
|2,34
|
|Çeyrek
|433
|443
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|17,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|61,25
|61,25
|0,33
|