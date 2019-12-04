Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne alış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı
04.12.2019 13:08
Son güncelleme : 04.12.2019 13:08
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,29 kazançla 399,65 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 artışla 13.024,28 puanda seyrediyor.
İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,38 primle 9.170,10 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 artışla 5.746,76 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 kazançla 22.801,54 puana çıkarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 7.142,08 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1086, yükselişini 6'ncı işlem gününe taşıyan sterlin/dolar paritesi de son 7 ayın zirvesine ulaşarak 1,3040 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, artan jeopolitik riskler ve siyasi belirsizliklere rağmen Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.
12:51107.173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 383,36
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.702
12:515,7448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0010
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7377
12:516,3632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 6,3520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3566
12:51272,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,38
|Açılış
|: 272,43
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|39,36
|12.021.897
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,35
|157.799.395
|% 17,59
|
|DOKTA
|40,00
|123.049
|% 15,94
|
|DERAS
|3,78
|69.147.229
|% 13,86
|
|FONET
|6,24
|30.751.990
|% 12,23
|
|EGCEY
|0,36
|8.262
|% -7,69
|
|BASCM
|2,35
|5.765
|% -6,00
|
|AVTUR
|2,04
|17.216.062
|% -5,12
|
|VAKFN
|2,14
|26.910.659
|% -3,60
|
|POLTK
|74,00
|77.982
|% -2,63
|
|THYAO
|13,66
|494.373.285
|% 0,37
|
|KRDMD
|2,38
|179.826.358
|% -0,42
|
|YKSLN
|6,35
|157.799.395
|% 17,59
|
|VAKBN
|5,19
|127.631.228
|% 1,96
|
|SODA
|6,02
|125.439.972
|% 2,38
|
|KRDMD
|2,38
|179.826.358
|% -0,42
|
|TSKB
|1,10
|57.923.340
|% 3,77
|
|ZOREN
|1,43
|60.184.081
|% 1,42
|
|THYAO
|13,66
|494.373.285
|% 0,37
|
|PETKM
|3,57
|97.641.605
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4652
|7,5027
|% 0,29
|
|Frank
|5,7848
|5,8196
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5267
|1,5343
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|-1,62
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.832
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|0,69
|
|Yarım
|869
|891
|0,34
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,17
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,59
|61,59
|0,77
|