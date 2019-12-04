Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı













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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,29 kazançla 399,65 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 artışla 13.024,28 puanda seyrediyor.İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,38 primle 9.170,10 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 artışla 5.746,76 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 kazançla 22.801,54 puana çıkarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 7.142,08 puan oldu.Euro/dolar paritesi 1,1086, yükselişini 6'ncı işlem gününe taşıyan sterlin/dolar paritesi de son 7 ayın zirvesine ulaşarak 1,3040 seviyelerinden işlem görüyor.Analistler, artan jeopolitik riskler ve siyasi belirsizliklere rağmen Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.