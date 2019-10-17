GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa borsaları karışık bir seyirle açıldı

17.10.2019 11:23

Son güncelleme : 17.10.2019 11:23
Avrupa borsaları, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi`nin gerçekleştirileceği güne karışık başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,15 azalışla 392,88 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 yükselişle 12.677,29 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi dünkü kapanışın hafif üzerinde 7.169,93  puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 9.395,70 puan, Fransa'da CAC  40 yüzde 0,1 düşüşle 5.692,64 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 22.451,66 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,1080, sterlin/dolar paritesi 6 ayın zirvesine  yakın 1,2791 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Brexit'e dair gelişmelerin özellikle sterlin üzerinde etkili olmaya devam ettiğini, bugün ve yarın Brüksel'de gerçekleştirilecek AB  Liderler Zirvesi'nden gelecek haberlerin pay piyasalarının yönü üzerinde belirli olacağını ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı başbakan seçilmesinde destekleyen Kuzey İrlandalı Demokratik Birlik Partisi, Brexit planını desteklemeyeceklerini açıkladı.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel de zirve öncesi yaptığı açıklamalarda, "Brexit'te daha iyi bir yoldayız ancak henüz amacımıza ulaşamadık. Zirvenin nasıl sona ereceğini ise bilemiyorum." ifadesini kullandı.

Anlaşmalı Brexit için halihazırda uygun bir ortam oluşmadığını ve  siyasilerin çözmeleri gereken birçok konu olduğunu kaydeden analistler, anlaşmasız Brexit'in hayata geçmesinin ise küresel piyasalarda belirsizlikleri  artırabileceğini söyledi.

Analistler, bugün İngiltere'de perakende satışlar, ABD'de ise haftalık işsizlik başvuruları ve sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.




BIST USD EURO ALTIN
11:0894.210
Değişim :  0,08% |  72,49
Açılış :  94.134  
Önceki Kapanış :  94.137  
En Yüksek
94.372 En Düşük
93.980
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru