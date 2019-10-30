Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları karışık bir seyirle açıldı
30.10.2019 12:49
Son güncelleme : 30.10.2019 12:49
AA
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,05 değer kaybıyla 398,17 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 12.926,15 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 gerileyerek 7.297,44 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,34 azalışla 9.368,40 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 primle 5.747,39 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 artışla 22.708,92 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1116 ve sterlin/dolar paritesi 1,2887 seviyelerinden işlem görüyor.
12:3399.254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -583,85
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.294
En Düşük
98.504
12:335,7492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0117
|Açılış
|: 5,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7338
12:336,3926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0156
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
12:33275,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,99
|Açılış
|: 275,48
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|130,00
|21.450
|% 14,04
|
|YGGYO
|11,17
|1.811.340
|% 9,08
|
|KLMSN
|12,62
|26.103.373
|% 7,77
|
|AVHOL
|2,18
|5.703.199
|% 7,39
|
|FENER
|15,15
|144.537.622
|% 7,07
|
|SANEL
|3,30
|66.000
|% -9,59
|
|EGCYH
|0,10
|5.034
|% -9,09
|
|ALYAG
|0,40
|16.600
|% -6,98
|
|DOKTA
|34,42
|979.928
|% -5,02
|
|IHLGM
|0,73
|70.664.044
|% -3,95
|
|ISFIN
|2,73
|338.000.930
|% 0,74
|
|THYAO
|11,66
|287.356.247
|% -1,52
|
|GARAN
|9,32
|249.993.794
|% -1,58
|
|AKBNK
|7,03
|147.807.515
|% -0,99
|
|ASELS
|18,32
|146.562.859
|% -1,82
|
|ISFIN
|2,73
|338.000.930
|% 0,74
|
|IHLGM
|0,73
|70.664.044
|% -3,95
|
|GARAN
|9,32
|249.993.794
|% -1,58
|
|KRDMD
|2,22
|57.752.972
|% -0,45
|
|EKGYO
|1,19
|30.900.278
|% -2,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3783
|7,4153
|% 0,24
|
|Frank
|5,7690
|5,8038
|% 0,35
|
|Riyal
|1,5275
|1,5352
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|3,29
|
|Altın Gr.
|275
|276
|1,02
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|6,00
|
|Tam
|1.818
|1.863
|4,74
|
|Yarım
|879
|901
|2,29
|
|Çeyrek
|441
|451
|1,15
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,30
|61,30
|-0,29
|