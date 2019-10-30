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Avrupa borsaları karışık bir seyirle açıldı

30.10.2019 12:49

Son güncelleme : 30.10.2019 12:49
Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.



AA

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,05 değer kaybıyla 398,17 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 12.926,15  puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 gerileyerek 7.297,44 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,34 azalışla 9.368,40 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 primle 5.747,39 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 artışla 22.708,92 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,1116 ve sterlin/dolar paritesi 1,2887 seviyelerinden işlem görüyor.







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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 130,00 21.450 % 14,04  
YGGYO 11,17 1.811.340 % 9,08  
KLMSN 12,62 26.103.373 % 7,77  
AVHOL 2,18 5.703.199 % 7,39  
FENER 15,15 144.537.622 % 7,07  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3783 7,4153 % 0,24  
Frank 5,7690 5,8038 % 0,35  
Riyal 1,5275 1,5352 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.491 1.491 3,29  
Altın Gr. 275 276 1,02  
Cumhuriyet 1.826 1.854 6,00  
Tam 1.818 1.863 4,74  
Yarım 879 901 2,29  
Çeyrek 441 451 1,15  
Gümüş.Ons 17,82 17,84 0,02  
Gümüş Gr. 3,29 3,30 0,01  
B. Petrol 61,30 61,30 -0,29  
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