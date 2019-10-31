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Avrupa borsaları karışık bir seyirle açıldı

31.10.2019 13:06

Son güncelleme : 31.10.2019 13:06
Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.



AA

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay bir seyirle 398,70 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 kazançla 12.924,38 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 gerileyerek 7.299,54 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,28 azalışla 9.258,10 puan, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 0,06 değer kaybıyla 5.762,15 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,47 artışla 22.752,13 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,1160 ve sterlin/dolar paritesi 1,2943  seviyelerinden işlem görüyor.

 





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AVTUR 1,59 21.585.477 % 15,22  
MRDIN 5,94 35.910.807 % 14,45  
BOYP 15,90 3.173.115 % 11,97  
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Frank 5,7672 5,8020 % 0,52  
Riyal 1,5188 1,5264 % 0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.506 1.506 9,89  
Altın Gr. 276 277 2,34  
Cumhuriyet 1.833 1.860 5,00  
Tam 1.825 1.871 9,10  
Yarım 882 905 4,39  
Çeyrek 442 452 2,20  
Gümüş.Ons 18,05 18,07 0,19  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 0,04  
B. Petrol 60,22 60,22 -0,02  
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