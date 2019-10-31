Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları karışık bir seyirle açıldı
31.10.2019 13:06
Son güncelleme : 31.10.2019 13:06
AA
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay bir seyirle 398,70 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 kazançla 12.924,38 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 gerileyerek 7.299,54 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,28 azalışla 9.258,10 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 değer kaybıyla 5.762,15 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,47 artışla 22.752,13 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1160 ve sterlin/dolar paritesi 1,2943 seviyelerinden işlem görüyor.
12:5099.026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 333,91
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.876
12:505,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0127
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7222
En Düşük
5,6975
12:506,3835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
12:50276,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 2,40
|Açılış
|: 276,44
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
276,62
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,82
|41.565.805
|% 18,95
|
|AVTUR
|1,59
|21.585.477
|% 15,22
|
|MRDIN
|5,94
|35.910.807
|% 14,45
|
|BOYP
|15,90
|3.173.115
|% 11,97
|
|RALYH
|8,00
|1.600
|% 11,89
|
|YONGA
|5,45
|6.011
|% -18,66
|
|KNFRT
|7,70
|11.322.018
|% -10,57
|
|SALIX
|5,10
|1.275
|% -7,27
|
|IHLAS
|0,55
|14.748.393
|% -5,17
|
|FRIGO
|8,82
|3.801
|% -5,16
|
|THYAO
|11,69
|252.115.444
|% 0,52
|
|AKBNK
|7,00
|147.173.935
|% 1,01
|
|EREGL
|6,63
|127.592.278
|% 0,76
|
|GARAN
|9,29
|118.582.820
|% 0,65
|
|FENER
|15,28
|98.240.519
|% 0,13
|
|AVGYO
|1,26
|47.367.096
|% 8,62
|
|ISFIN
|2,64
|88.664.473
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,22
|33.142.318
|% 1,67
|
|IHLAS
|0,55
|14.748.393
|% -5,17
|
|IHLGM
|0,73
|18.942.448
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3659
|7,4029
|% 0,49
|
|Frank
|5,7672
|5,8020
|% 0,52
|
|Riyal
|1,5188
|1,5264
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.506
|1.506
|9,89
|
|Altın Gr.
|276
|277
|2,34
|
|Cumhuriyet
|1.833
|1.860
|5,00
|
|Tam
|1.825
|1.871
|9,10
|
|Yarım
|882
|905
|4,39
|
|Çeyrek
|442
|452
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,07
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|60,22
|60,22
|-0,02
|