Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
20.12.2019 11:43
Son güncelleme : 20.12.2019 11:43
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 kazançla 415,07 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 azalışla 13.204,14 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 kayıpla 7.568,10 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 9.623,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 primle 5.976,59 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,70 değer kazancıyla 23.869,47 puan oldu.
Analistler, İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın seçim zaferinden sonra gözlerin Brexit ile ilgili gelişmelere çevrildiğini belirterek, bugün veri takviminde Euro
Bölgesi tüketici güven endeksi ve İngiltere'nin büyümesinin öne çıktığını bildirdi.
11:26111.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 875,42
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.475
En Düşük
111.041
11:265,9193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0242
|Açılış
|: 5,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9107
11:266,5861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0280
|Açılış
|: 6,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5758
11:26281,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,48
|Açılış
|: 281,26
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
281,03
BIST En Aktif Hisseler
|GOODY
|4,11
|87.800.785
|% 14,17
|
|MNDRS
|1,27
|41.153.153
|% 10,43
|
|ATSYH
|0,94
|3.431
|% 9,30
|
|AYEN
|3,72
|32.415.842
|% 7,20
|
|EMNIS
|1,70
|39
|% 6,92
|
|GLBMD
|1,66
|6.128.566
|% -12,17
|
|HALKS
|1,98
|206.718
|% -10,00
|
|DOKTA
|36,50
|3.171
|% -8,75
|
|UZERB
|3,10
|51.073
|% -7,46
|
|IZFAS
|1,66
|95.211
|% -6,21
|
|THYAO
|13,83
|190.224.641
|% 0,51
|
|SISE
|5,24
|165.645.543
|% 1,35
|
|KRSTL
|1,78
|120.124.454
|% 1,71
|
|IHLGM
|0,94
|108.942.950
|% 6,82
|
|GOODY
|4,11
|87.800.785
|% 14,17
|
|IHLGM
|0,94
|108.942.950
|% 6,82
|
|KRSTL
|1,78
|120.124.454
|% 1,71
|
|ALBRK
|1,39
|79.797.281
|% 1,46
|
|KARSN
|1,58
|79.056.966
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,42
|60.982.817
|% -0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6906
|7,7291
|% -0,27
|
|Frank
|6,0248
|6,0611
|% -0,48
|
|Riyal
|1,5742
|1,5821
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|-1,71
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,64
|66,64
|0,10
|
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