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Avrupa borsaları satış ağırlıklı açıldı

18.10.2019 10:50

Son güncelleme : 18.10.2019 10:50
Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,31 değer kaybıyla 391,87 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 12.625,40  puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 azalışla 7.159,59 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,17 düşüşle 9.324,30 puan, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 0,57 kayıpla 5.640,92 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07  gerileyerek 22.360,12 puan oldu.

Sterlin/dolar paritesi Brexit konusundaki gelişmelerle dün 1,30 sınırına kadar yükselmesi sonrası bugün 1,2875 seviyelerinden, euro/dolar paritesi de 1,1120'den işlem görüyor.





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