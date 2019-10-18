Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları satış ağırlıklı açıldı
18.10.2019 10:50
Son güncelleme : 18.10.2019 10:50
AA
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,31 değer kaybıyla 391,87 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 12.625,40 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 azalışla 7.159,59 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,17 düşüşle 9.324,30 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 kayıpla 5.640,92 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 gerileyerek 22.360,12 puan oldu.
Sterlin/dolar paritesi Brexit konusundaki gelişmelerle dün 1,30 sınırına kadar yükselmesi sonrası bugün 1,2875 seviyelerinden, euro/dolar paritesi de 1,1120'den işlem görüyor.
10:3498.163
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 3.266,74
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.474
En Düşük
98.002
10:345,7740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0518
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8301
En Düşük
5,7547
10:346,4259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0624
|Açılış
|: 6,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,4898
En Düşük
6,4056
10:34276,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -3,31
|Açılış
|: 276,10
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59