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Avrupa borsaları satış ağırlıklı bir seyirle açıldı

22.10.2019 11:00

Son güncelleme : 22.10.2019 11:00
Avrupa borsaları güne Almanya hariç satış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 393,70 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,04 yükselişle 12.752,68  puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 düşüşle 7.153,89 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,07 azalışla 9.396,10 puan, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 0,17 kayıpla 5.638,81 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,08  düşüşle 22.461,11 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,1144 ve sterlin/dolar paritesi 1,2937 seviyelerinden işlem görüyor.

 






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