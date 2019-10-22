Avrupa borsaları güne Almanya hariç satış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları satış ağırlıklı bir seyirle açıldı
22.10.2019 11:00
Son güncelleme : 22.10.2019 11:00
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 393,70 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,04 yükselişle 12.752,68 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 düşüşle 7.153,89 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,07 azalışla 9.396,10 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 kayıpla 5.638,81 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 22.461,11 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1144 ve sterlin/dolar paritesi 1,2937 seviyelerinden işlem görüyor.
10:4498.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 711,95
|Açılış
|: 97.531
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|Önceki Kapanış
|: 97.324
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98.081
En Düşük
97.268
10:445,8423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0160
|Açılış
|: 5,8270
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|Önceki Kapanış
|: 5,7840
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5,8647
En Düşük
5,8283
10:446,5147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0188
|Açılış
|: 6,4950
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|Önceki Kapanış
|: 6,4500
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6,5489
En Düşük
6,5029
10:44279,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,18
|Açılış
|: 279,43
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|Önceki Kapanış
|: 279,61
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279,95
En Düşük
278,75