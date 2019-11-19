GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

19.11.2019 11:51

Son güncelleme : 19.11.2019 11:51
Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,21 kazançla 406,84 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 artışla 13.234,78 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 7.329,99 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,32 primle 9.288 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 kazançla 5.935,72 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,35 artışla  23.546,46 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,1072 ve sterlin/dolar paritesi 1,2956 seviyelerinden işlem görüyor.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:36106.869
Değişim :  0,02% |  22,90
Açılış :  107.197  
Önceki Kapanış :  106.846  
En Yüksek
107.278 En Düşük
106.634
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRYO 1,80 9.626.507 % 13,92  
OYLUM 4,09 8.026.371 % 13,30  
YUNSA 7,79 53.349.884 % 10,50  
HURGZ 1,40 99.912.447 % 10,24  
EGCYH 0,11 4.500 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4025 7,4396 % -0,12  
Frank 5,7617 5,7964 % -0,37  
Riyal 1,5230 1,5307 % -0,20  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.469 1.469 -3,10  
Altın Gr. 270 271 -1,08  
Cumhuriyet 1.798 1.825 -3,00  
Tam 1.790 1.835 -2,77  
Yarım 865 888 -1,34  
Çeyrek 434 444 -0,67  
Gümüş.Ons 17,07 17,10 0,04  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,00  
B. Petrol 62,19 62,19 -0,25  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru