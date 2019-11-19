Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
19.11.2019 11:51
Son güncelleme : 19.11.2019 11:51
AA
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,21 kazançla 406,84 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 artışla 13.234,78 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 7.329,99 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,32 primle 9.288 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 kazançla 5.935,72 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,35 artışla 23.546,46 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1072 ve sterlin/dolar paritesi 1,2956 seviyelerinden işlem görüyor.
11:36106.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 22,90
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.278
En Düşük
106.634
11:365,7283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0112
|Açılış
|: 5,7290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
11:366,3436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0146
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
11:36270,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,20
|Açılış
|: 270,42
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
269,46
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|1,80
|9.626.507
|% 13,92
|
|OYLUM
|4,09
|8.026.371
|% 13,30
|
|YUNSA
|7,79
|53.349.884
|% 10,50
|
|HURGZ
|1,40
|99.912.447
|% 10,24
|
|EGCYH
|0,11
|4.500
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,13
|130
|% -7,14
|
|AYCES
|7,60
|96.221
|% -6,29
|
|BERA
|3,94
|8.768.081
|% -3,90
|
|TIRE
|2,17
|22.314.505
|% -3,56
|
|YKGYO
|2,21
|7.328.295
|% -3,49
|
|THYAO
|14,14
|779.255.903
|% -0,56
|
|ASELS
|19,54
|276.159.417
|% 1,35
|
|TUPRS
|125,40
|166.806.028
|% 1,29
|
|GARAN
|10,24
|164.122.823
|% 0,99
|
|KRDMD
|2,35
|138.455.789
|% -1,26
|
|HURGZ
|1,40
|99.912.447
|% 10,24
|
|EKGYO
|1,38
|96.443.303
|% 1,47
|
|KRDMD
|2,35
|138.455.789
|% -1,26
|
|THYAO
|14,14
|779.255.903
|% -0,56
|
|TSKB
|1,01
|45.160.865
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4025
|7,4396
|% -0,12
|
|Frank
|5,7617
|5,7964
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5230
|1,5307
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-3,10
|
|Altın Gr.
|270
|271
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-3,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-2,77
|
|Yarım
|865
|888
|-1,34
|
|Çeyrek
|434
|444
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|62,19
|62,19
|-0,25
|
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