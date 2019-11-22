Avrupa borsaları yükselişle açıldı













AA

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,53 kazançla 404,36 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,57 artışla 13.212,83 puanda seyrediyor.İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 yükselişle 7.301,07 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,49 primle 9.258,80 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 artışla 5.908,64 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,41 kazançla 23.374,15 puan oldu.Euro/dolar paritesi 1,1080 ve sterlin/dolar paritesi 1,2925 seviyelerinden işlem görüyor.Analistler, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen Hong Kong yasa tasarısının ticaret müzakerelerinin geleceğine ilişkin endişeler oluşturmasına karşın Çin'in ABD ile ticaret görüşmelerini sürdürmeye kararlı olduklarını açıkladığını hatırlattı.Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendiğine işaret eden analistler, yatırımcıların odağında bugün açıklanacak kasım ayı imalat sektörü PMI verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) tutanakları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının olduğunu söyledi.