Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
25.11.2019 11:52
Son güncelleme : 25.11.2019 11:52
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,44 kazançla 403,98 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,60 artışla 13.242,11 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 7.356,00 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,74 primle 9.323,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 kazançla 5.924,80 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,92 artışla 23.474,50 puan oldu.
Analistler, Çin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın en fazla eleştirdiği konulardan biri olan fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda adım atmaya hazırlandığı haberleri sonrası pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirtti.
11:36106.754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 165,41
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
106.555
11:365,7351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0214
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7405
En Düşük
5,7003
11:366,3249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0252
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3311
En Düşük
6,2911
11:36268,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,23
|Açılış
|: 268,86
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,10
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|VAKFN
|2,62
|26.686.997
|% 17,49
|
|LINK
|14,01
|6.956.159
|% 16,07
|
|AKSGY
|3,90
|18.683.568
|% 13,70
|
|OZBAL
|1,68
|4.600.143
|% 12,00
|
|ESCOM
|1,17
|12.214.082
|% 11,43
|
|EGCYH
|0,10
|2.176
|% -9,09
|
|UZERB
|1,46
|7.285
|% -8,75
|
|RYGYO
|2,37
|1.075.112
|% -5,58
|
|SAYAS
|1,70
|456.169
|% -5,56
|
|ISBTR
|22.599,90
|22.600
|% -4,84
|
|THYAO
|13,78
|811.485.148
|% 1,03
|
|KRDMD
|2,41
|233.066.436
|% 1,69
|
|GARAN
|10,17
|135.209.019
|% 0,49
|
|PETKM
|3,72
|128.897.885
|% 0,27
|
|EREGL
|7,77
|124.468.826
|% 1,83
|
|KRDMD
|2,41
|233.066.436
|% 1,69
|
|IEYHO
|0,40
|31.668.693
|% -4,76
|
|THYAO
|13,78
|811.485.148
|% 1,03
|
|PETKM
|3,72
|128.897.885
|% 0,27
|
|SKBNK
|1,11
|36.369.167
|% 2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3533
|7,3902
|% 0,56
|
|Frank
|5,7251
|5,7596
|% 0,33
|
|Riyal
|1,5239
|1,5316
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.458
|-4,71
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,03
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-6,00
|
|Tam
|1.779
|1.823
|0,75
|
|Yarım
|860
|882
|0,36
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,89
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,51
|62,51
|0,14
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