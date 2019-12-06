GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

06.12.2019 13:02

Son güncelleme : 06.12.2019 13:02
Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,27 kazançla 403,75 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30 artışla 13.093,74 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 yükselişle 7.163,69 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,33 primle 9.274 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 artışla 5.820,18 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,36 kazançla  23.051,88 puan oldu.

Son yedi işlem günü devam eden yükselişine bugün ara veren sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,3142 seviyelerinden, euro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,1108'den işlem görüyor.

 





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:47108.751
Değişim :  0,09% |  92,45
Açılış :  109.009  
Önceki Kapanış :  108.659  
En Yüksek
109.315 En Düşük
108.352
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 8,03 16 % 14,88  
RYGYO 3,05 15.160.240 % 11,72  
MEPET 2,20 26.019.653 % 11,68  
FMIZP 32,58 13.762.324 % 10,37  
UZERB 2,45 297.555 % 9,87  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5435 7,5813 % -0,00  
Frank 5,8110 5,8460 % 0,17  
Riyal 1,5325 1,5402 % 0,23  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.474 1.474 -1,99  
Altın Gr. 273 273 0,08  
Cumhuriyet 1.808 1.835 2,00  
Tam 1.800 1.845 2,38  
Yarım 870 893 1,15  
Çeyrek 436 446 0,58  
Gümüş.Ons 16,89 16,92 -0,07  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 -0,00  
B. Petrol 63,34 63,34 -0,05  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru