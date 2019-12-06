Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
06.12.2019 13:02
Son güncelleme : 06.12.2019 13:02
AA
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,27 kazançla 403,75 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30 artışla 13.093,74 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 yükselişle 7.163,69 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,33 primle 9.274 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 artışla 5.820,18 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,36 kazançla 23.051,88 puan oldu.
Son yedi işlem günü devam eden yükselişine bugün ara veren sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,3142 seviyelerinden, euro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,1108'den işlem görüyor.
12:47108.751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 92,45
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
12:475,7677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0172
|Açılış
|: 5,7520
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7681
En Düşük
5,7410
12:476,4028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4030
En Düşük
6,3837
12:47273,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,33
|Açılış
|: 273,23
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,30
En Düşük
271,80
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,03
|16
|% 14,88
|
|RYGYO
|3,05
|15.160.240
|% 11,72
|
|MEPET
|2,20
|26.019.653
|% 11,68
|
|FMIZP
|32,58
|13.762.324
|% 10,37
|
|UZERB
|2,45
|297.555
|% 9,87
|
|SMART
|9,57
|11.414.876
|% -19,98
|
|FONET
|6,83
|43.520.532
|% -14,63
|
|KFEIN
|11,97
|72.794.725
|% -12,50
|
|LOGO
|54,55
|10.620.241
|% -8,32
|
|MEMSA
|0,24
|69.313
|% -7,69
|
|THYAO
|13,69
|415.598.145
|% -0,58
|
|ASELS
|19,55
|367.342.685
|% -0,66
|
|ISFIN
|2,97
|303.239.241
|% 3,48
|
|GARAN
|10,44
|237.250.802
|% 1,16
|
|TTKOM
|7,27
|228.354.606
|% 2,11
|
|ISFIN
|2,97
|303.239.241
|% 3,48
|
|EKGYO
|1,47
|106.861.056
|% -0,68
|
|TSKB
|1,17
|69.189.178
|% 1,74
|
|GSRAY
|2,23
|116.546.209
|% 1,36
|
|IEYHO
|0,47
|23.055.142
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5435
|7,5813
|% -0,00
|
|Frank
|5,8110
|5,8460
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5325
|1,5402
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,99
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,08
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.835
|2,00
|
|Tam
|1.800
|1.845
|2,38
|
|Yarım
|870
|893
|1,15
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|-0,05
|