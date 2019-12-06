Avrupa borsaları yükselişle açıldı













AA

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,27 kazançla 403,75 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30 artışla 13.093,74 puanda seyrediyor.İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 yükselişle 7.163,69 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,33 primle 9.274 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 artışla 5.820,18 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,36 kazançla 23.051,88 puan oldu.Son yedi işlem günü devam eden yükselişine bugün ara veren sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,3142 seviyelerinden, euro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,1108'den işlem görüyor.