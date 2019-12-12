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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

12.12.2019 13:11

Son güncelleme : 12.12.2019 13:11
Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası`nın faiz kararı öncesi güne alış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 kazançla 406,64 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,14 artışla 13.164,70 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 yükselişle 7.234,81 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,15 primle 9.406,90 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 artışla 5.871,09 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,33  kazançla 23.232,75 puan oldu.

Yaklaşık 9 ayın zirvesini gören sterlin/dolar paritesi 1,3214, euro/dolar paritesi ise 1,1135 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yatırımcıların odağında ECB toplantısı ve İngiltere'deki genel seçimin olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasının ardından pay piyasalarının güne alış ağırlıklı başladığını ifade etti.

 






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