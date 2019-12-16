Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe, ABD ve Çin arasında birinci faz anlaşmaya varılmasının etkisiyle alış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
16.12.2019 12:53
Son güncelleme : 16.12.2019 12:53
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,58 kazançla 414,4 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,56 artışla 13.356,90 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 yükselişle 7.402,28 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,46 primle 9.608,10 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 artışla 5.951,40 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,45 kazançla 23.434,78 puan oldu.
İngiltere genel seçiminin ardından 31 Ocak'ta Brexit'in gerçekleşeceği beklentilerinin artmasıyla sterlin
ve euro, dolar
karşısındaki yükselişini sürdürdü. Euro/dolar paritesi yüzde 0,24 yükselişle 1,1144 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,31 artışla 1,3379 seviyelerinden işlem görüyor.
12:37110.265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -211,61
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.073
En Düşük
110.234
12:375,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0364
|Açılış
|: 5,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8521
En Düşük
5,8018
12:376,5116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0479
|Açılış
|: 6,4970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5227
En Düşük
6,4603
12:37277,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 1,85
|Açılış
|: 277,83
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
277,99
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,42
|214.571.135
|% 19,21
|
|ADNAC
|2,54
|53.539.491
|% 17,05
|
|NIBAS
|7,13
|1.291
|% 15,00
|
|BOLUC
|4,45
|32.518.330
|% 12,94
|
|UNYEC
|4,54
|5.172.671
|% 12,10
|
|SNKRN
|2,88
|1.984.940
|% -4,64
|
|BJKAS
|2,77
|54.686.985
|% -4,48
|
|BOSSA
|8,52
|2.202.504
|% -4,38
|
|MMCAS
|0,90
|1
|% -4,26
|
|OYLUM
|4,95
|3.357.776
|% -4,07
|
|THYAO
|13,81
|425.369.447
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,51
|256.650.406
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,42
|214.571.135
|% 19,21
|
|ASELS
|19,39
|200.140.154
|% -0,82
|
|GSRAY
|2,35
|165.137.210
|% -1,67
|
|KRDMD
|2,51
|256.650.406
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,42
|214.571.135
|% 19,21
|
|GSRAY
|2,35
|165.137.210
|% -1,67
|
|TSPOR
|2,83
|140.328.436
|% 10,12
|
|ISFIN
|3,24
|159.997.908
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7813
|7,8203
|% 0,62
|
|Frank
|5,9225
|5,9582
|% 0,67
|
|Riyal
|1,5549
|1,5627
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|0,33
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,86
|
|Cumhuriyet
|1.836
|1.864
|17,00
|
|Tam
|1.829
|1.875
|13,60
|
|Yarım
|884
|907
|6,57
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,05
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|0,03
|
|B. Petrol
|65,33
|65,33
|0,11
|