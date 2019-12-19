Avrupa borsaları güne İngiltere hariç alış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
19.12.2019 12:37
Son güncelleme : 19.12.2019 12:37
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,14 kazançla 414,97 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 artışla 13.234,51 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 kayıpla 7.528,97 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,04 yükselişle 9.626,10 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 primle 5.967,03 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,24 kazançla 23.685,07 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1127 ve sterlin/dolar paritesi 1,3115 seviyelerinden işlem görüyor.
12:21110.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 175,01
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.663
12:215,9410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0147
|Açılış
|: 5,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9424
En Düşük
5,9006
12:216,6151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0239
|Açılış
|: 6,6010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6157
En Düşük
6,5795
12:21281,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,26
|Açılış
|: 281,51
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,00
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|9,22
|21.032.336
|% 12,03
|
|AKFGY
|4,46
|8.543.846
|% 10,95
|
|DOBUR
|5,80
|11.603.379
|% 10,90
|
|EGCYO
|0,33
|62.638
|% 10,00
|
|HALKS
|2,20
|276.234
|% 10,00
|
|EMNIS
|1,55
|4.650
|% -6,63
|
|FRIGO
|12,01
|12.010
|% -6,25
|
|IZMDC
|5,44
|13.468.255
|% -5,56
|
|KSTUR
|25,50
|24.633
|% -5,56
|
|MERIT
|17,00
|2.074
|% -5,56
|
|THYAO
|13,81
|343.861.609
|% 0,51
|
|VESTL
|13,57
|208.696.800
|% 4,87
|
|SISE
|5,19
|151.888.884
|% 1,57
|
|KRDMD
|2,54
|141.654.684
|% 2,01
|
|KRSTL
|1,53
|94.774.974
|% -1,29
|
|IEYHO
|0,60
|50.632.882
|% -3,23
|
|KRSTL
|1,53
|94.774.974
|% -1,29
|
|KRDMD
|2,54
|141.654.684
|% 2,01
|
|GSRAY
|2,40
|75.793.287
|% 2,56
|
|SISE
|5,19
|151.888.884
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7606
|7,7996
|% 0,38
|
|Frank
|6,0330
|6,0693
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5786
|1,5866
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-2,05
|
|Altın Gr.
|281
|282
|0,29
|
|Cumhuriyet
|1.866
|1.894
|10,00
|
|Tam
|1.856
|1.903
|7,77
|
|Yarım
|897
|920
|3,76
|
|Çeyrek
|450
|460
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,94
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,13
|66,13
|-0,04
|