Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Euro Bölgesi`nde ekonomik büyümenin 2019`un ikinci çeyreğinde yüzde 0,2`ye yavaşladığını, bunda ısrarcı dış zayıflıkların etkili olduğunu bildirdi.
`Avrupa ekonomisi artan belirsizlikle yavaşlıyor`
22.10.2019 14:54
Son güncelleme : 22.10.2019 14:54
S&P'nin EMEA Baş Ekonomisti Sylvain Broyer yaptığı değerlendirmede, "Son veriler, sanayide zayıflıkların yoğunlaşmakta olduğuna işaret ediyor" ifadelerine yer verdi.
S&P Global, Euro
Bölgesi için 2019 yılı GSYH
büyüme tahminini yüzde 1,2 olarak ortaya koyarken, 2020'de büyümenin yüzde 1,1'e yavaşlamasını beklediğini belirtti. Büyümenin 2021'de yüzde 13'e ve 2022'de yüzde 1,4 toparlanacağını öngörüyor.
Broyer değerlendirmesinde, ECB'nin Aralık 2019'da mevduat faizini 10 baz puan
daha düşürmesini ve 2022'ye kadar faizleri artırmamasını beklediklerini de vurguladı.
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