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Avrupa Merkez Bankası açıkladı! `Dijital Tim` geliyor

21.01.2020 16:52

Son güncelleme : 21.01.2020 16:53
Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ile dünyanın önde gelen merkez bankalarının, dijital para birimlerinin durumunu değerlendirmek üzere ekip oluşturduğu bildirildi.



AA

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılan açıklamada, dijital  para birimlerini incelemek için Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası,  Japonya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Riksbank ve İsviçre Merkez Bankası  ile Uluslararası Ödemeler Bankası uzmanlarının içerisinde yer aldığı bir ekip  oluşturulduğu belirtildi.

Ekipte yar alanların, kendi ülkelerinde dijital para deneyimlerini  incelemek, bulguları paylaşmak için önemli bir misyon üstlendiklerine vurgu  yapılan açıklamada, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe  ile Uluslararası Ödemeler Bankası İnovasyon Merkezi Başkanı Benoit Coeure'nin eş  başkanlık yapacağı ifade edildi.

Merkez Bankaları dijital para ekibi, paraların kullanım örneklerini,  sınır ötesi birlikte çalışabilirlik dahil, ekonomik, işlevsel ve teknik tasarım  seçeneklerini değerlendirirken  gelişmekte olan teknolojiler hakkında da bilgi  paylaşımında bulunacak.





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