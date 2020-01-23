Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının %0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Analistlerin beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.
ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını %-0,50, marjinal faiz oranını %0,25 olarak korudu. Analistler iki faiz oranında da bir değişiklik beklemiyorlardı.
Bilgi notları:
- Euro
Bölgesinde yıllık tüketici fiyatları %1,3, çekirdek tüketici fiyatları %1,3 seviyesinde bulunuyor.
- ECB'nin SPF anketinde enflasyon tahmini 2020 yılı için %1,2, 2021 yılı için %1,4 seviyesinde bulunuyor.
- ECB Başkanı Christine Lagarde'ın kararla ilgili basın toplantısı TSI 16.30'da gerçekleşecek.
- ECB'nin 2020 toplantı takvimi:
12.03.2020