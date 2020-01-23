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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

23.01.2020 15:49

Son güncelleme : 23.01.2020 15:49
Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.



FOREKS

ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının %0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Analistlerin beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için  ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını %-0,50, marjinal faiz  oranını %0,25 olarak korudu. Analistler iki faiz oranında da bir değişiklik beklemiyorlardı.

Bilgi notları:

- Euro Bölgesinde yıllık tüketici fiyatları %1,3, çekirdek  tüketici fiyatları %1,3 seviyesinde bulunuyor.

- ECB'nin SPF anketinde enflasyon tahmini 2020 yılı için %1,2, 2021 yılı için %1,4 seviyesinde bulunuyor.

- ECB Başkanı Christine Lagarde'ın kararla ilgili basın  toplantısı TSI 16.30'da gerçekleşecek.

- ECB'nin 2020 toplantı takvimi:

12.03.2020
30.04.2020
04.06.2020
16.07.2020
10.09.2020
29.10.2020
10.12.2020
 





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