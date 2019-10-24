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Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

24.10.2019 15:09

Son güncelleme : 24.10.2019 15:14
Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.



AA

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, faiz oranlarının en azından enflasyon hedefi yüzde 2'ye güçlü şekilde yaklaşana kadar mevcut seviyesinde veya daha düşük kalmasının beklendiği kaydedildi.

ECB'nin varlık alım programlarına 1 Kasım itibarıyla aylık 20 milyar euro seviyesinde tekrar başlanacağının hatırlatıldığı açıklamada, net varlık alımlarının, politika faizlerinin destekleyici etkisini güçlendirmek için gerekli  olduğu sürece devam etmesinin beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, varlık alımlarının, faiz oranları yükselmeye başladıktan kısa süre sonra sonlandırılacağına işaret edilerek, vadesi gelen varlıkların ana para ödemeleri yeniden yatırıma yönlendirilmesinin devam edeceğine vurgu yapıldı.

Piyasalar, ECB'den herhangi bir değişiklik beklemiyordu. Yönetim kurulu üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarına odaklanan piyasalar, bankasının faiz kararı açıklamasından ve Draghi’nin basın toplantısında ileride yapılabilecek politik değişiklere yönelik ipuçları arıyor.

Öte yandan, ECB Başkanı Mario Draghi, TSİ 15.30'da düzenlenecek basın toplantısında konuşacak.




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