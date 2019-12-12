Avrupa Merkez Bankası, yeni başkan Christine Lagarde başkanlığındaki ilk toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
12.12.2019 17:18
Son güncelleme : 12.12.2019 18:02
AA
Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı belirtildi.
Açıklamada, faiz oranlarının, en azından enflasyon hedefi yüzde 2'ye güçlü şekilde yaklaşana kadar mevcut seviyesinde veya daha düşük kalmasının beklendiği tekrar vurgulandı.
ECB'nin varlık alım programlarına 1 Kasım itibarıyla aylık 20 milyar euro
seviyesinde tekrar başlandığının hatırlatıldığı açıklamada net varlık alımlarının, politika faizlerinin destekleyici etkisini güçlendirmek için gerekli olduğu sürece devam etmesinin beklendiği duyuruldu.
Açıklamada, varlık alımlarının, faiz oranları yükselmeye başladıktan kısa süre sonra sonlandırılacağına işaret edilerek, vadesi gelen varlıkların ana para
ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirilmesinin devam edeceğine vurgu yapıldı.
Piyasalar, ECB'den herhangi bir değişiklik beklemiyordu. ECB’nin yeni Başkanı Christine Lagarde, TSİ 16.30'da bankanın faiz kararlarına ilişkin ilk basın toplantısını düzenleyecek. Piyasalar, Lagarde'nin basın toplantısında ileride yapılabilecek politik değişiklere yönelik ipuçları arıyor.
17:46109.993
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 2.071,03
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
110.008
En Düşük
108.556
17:465,7664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0335
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7628
17:466,4197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0424
|Açılış
|: 6,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4170
17:46273,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -1,93
|Açılış
|: 273,17
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
276,33
En Düşük
272,94
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|2,96
|246.883.128
|% 19,84
|
|DGGYO
|4,90
|62.905.101
|% 19,80
|
|DOAS
|11,26
|194.268.064
|% 18,40
|
|NETAS
|14,58
|227.539.953
|% 16,18
|
|MTRYO
|3,68
|6.048.395
|% 15,00
|
|FORMT
|3,74
|160.035
|% -15,00
|
|AVGYO
|1,42
|38.661.097
|% -12,88
|
|HURGZ
|1,08
|2.550.881
|% -10,74
|
|OLMIP
|7,09
|413.342
|% -10,48
|
|VERUS
|16,50
|28.056.197
|% -10,33
|
|THYAO
|14,04
|1.665.677.544
|% 3,31
|
|ASELS
|19,54
|649.688.645
|% 2,14
|
|PETKM
|3,62
|572.130.580
|% 0,84
|
|GARAN
|10,54
|449.646.154
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,51
|340.669.837
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,51
|340.669.837
|% 2,03
|
|YGYO
|0,53
|94.697.182
|% -1,85
|
|PETKM
|3,62
|572.130.580
|% 0,84
|
|YYAPI
|0,54
|73.257.296
|% 1,89
|
|THYAO
|14,04
|1.665.677.544
|% 3,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5736
|7,6115
|% -0,83
|
|Frank
|5,8401
|5,8753
|% -0,67
|
|Riyal
|1,5338
|1,5415
|% -0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|-3,13
|
|Altın Gr.
|276
|276
|0,47
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,78
|
|Yarım
|878
|901
|4,24
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,89
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|0,02
|
|B. Petrol
|64,04
|64,04
|0,32
|