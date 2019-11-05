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Bakan Albayrak açıkladı! Tarihi rekora ulaştık...

05.11.2019 11:09

Son güncelleme : 05.11.2019 11:09
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştık" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hazine olarak gerçekleştirdiğimiz altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştık ve 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık. İhraçlarla, hem dış finansman ihtiyacını hem de finansmandaki faiz yükünü azalttık."







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