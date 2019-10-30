Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasalardaki toparlanmanın, ekonomik güven endekslerinin tümünde görülen iyileşmeyle güçlü bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak" ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak: Toparlanma sürüyor
30.10.2019 13:36
Son güncelleme : 30.10.2019 13:38
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına dair ekonomik güven endeksi hakkında paylaşımda bulundu.
Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşmeyle piyasalardaki toparlanmanın güçlü bir şekilde sürdüğüne işaret eden Berat Albayrak, "Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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