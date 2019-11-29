Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu" dedi.
Bakan Albayrak: Yerli reyting şirketimiz kuruldu
29.11.2019 18:18
Son güncelleme : 29.11.2019 18:18
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu. Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun" dedi.
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -336,58
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.564
18:005,7446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0159
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7391
18:006,3237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0233
|Açılış
|: 6,3200
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|Önceki Kapanış
|: 6,3400
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6,3528
En Düşük
6,3187
18:00269,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,46
|Açılış
|: 269,62
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
268,74
BIST En Aktif Hisseler
|IHLAS
|0,78
|118.617.591
|% 20,00
|
|AVTUR
|1,88
|36.835.470
|% 19,75
|
|BJKAS
|2,90
|299.893.523
|% 15,08
|
|MTRYO
|2,99
|573.316
|% 15,00
|
|BSOKE
|1,35
|173.587.212
|% 14,41
|
|KSTUR
|17,35
|54.661
|% -8,78
|
|HUBVC
|13,82
|4.209.180
|% -8,42
|
|DOKTA
|30,68
|70.520
|% -7,03
|
|UMPAS
|0,45
|25.222
|% -6,25
|
|UTPYA
|4,49
|22.414.963
|% -5,47
|
|THYAO
|13,65
|1.264.882.938
|% -1,23
|
|GARAN
|10,06
|393.207.825
|% -0,30
|
|EREGL
|8,04
|367.289.428
|% 2,16
|
|BJKAS
|2,90
|299.893.523
|% 15,08
|
|KRDMD
|2,38
|258.655.976
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,78
|118.617.591
|% 20,00
|
|BSOKE
|1,35
|173.587.212
|% 14,41
|
|GSRAY
|1,88
|225.769.359
|% 2,73
|
|KRDMD
|2,38
|258.655.976
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,90
|299.893.523
|% 15,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3921
|7,4292
|% -0,30
|
|Frank
|5,7156
|5,7501
|% -0,46
|
|Riyal
|1,5274
|1,5351
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|1,90
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.779
|1.823
|-3,73
|
|Yarım
|860
|882
|-1,80
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,97
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,74
|61,74
|-1,54
|
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