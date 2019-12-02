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Bakan Albayrak`tan büyüme açıklaması

02.12.2019 12:09

Son güncelleme : 02.12.2019 12:31
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yılın dördüncü çeyreğine ilişkin öncü göstergelere göre Türkiye`nin büyüme ivmesinin artmaya devam ettiğini bildirdi.



AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirirken, geleceğe ilişkin öngörülerini paylaştı.

Çeyreklik bazda büyümelerin ardından üçüncü çeyrekte ekonominin yıllık bazda da büyümeye geçtiğini belirten Albayrak, dengelenme dönemi başarısı,  maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileriyle sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli gördüklerini ifade etti.

Albayrak, "Dördüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yüzde 5'lik büyüme hedefimiz için sanayi katma  değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız."  değerlendirmesinde bulundu.




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