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Bakan Albayrak`tan enflasyon değerlendirmesi

03.10.2019 12:10

Son güncelleme : 03.10.2019 12:16
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda ve cari dengedeki başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacaklarını bildirdi.



AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yayımladığı mesajında Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hedeflerinin başına yazdıkları enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktıklarının altını çizen Albayrak, geçen yıl ağustostaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladıklarını vurguladı.

Albayrak, geçen yıl ekim ayında yüzde 25 olan TÜFE’de ve yüzde 45 seviyesindeki ÜFE’de tek haneyi yakaladıklarını belirterek, "Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve #SonundaKazanacağız." ifadelerini kullandı.




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