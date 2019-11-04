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Bakan Albayrak`tan enflasyon değerlendirmesi

04.11.2019 14:11

Son güncelleme : 04.11.2019 14:11
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekim ayı rakamlarıyla TÜFE`de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyesinin yakalandığını belirterek, "Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız" ifadesini kullandı.



AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Enflasyonla mücadelede atılan adımların meyvelerini vermeye devam  ettiğini vurgulayan Albayrak, "Ekim ayı rakamlarıyla TÜFE'de son 3 yılın en düşük  enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu  sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız."  değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte de "Para ve maliye  politikalarının güçlü eş güdümüyle ana mücadele alanlarının başında gelen  enflasyonda 2019 yılının eylül ve ekim aylarında ulaşılan seviyeler, ekonomide  dengelenme sürecinin başarılı birer örneğini oluşturmaya devam ediyor." ifadesi  yer aldı.

İnfografike göre, ekimde yıllık TÜFE'de Aralık 2016'dan, yıllık ÜFE'de  Nisan 2013'ten beri en düşük seviye yakalandı.




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