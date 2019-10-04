İleri, Verimli, Milli Endüstri Finansman Paketi ile 5 Ağustos-30 Eylül döneminde tahsis edilen kredi limiti 5,2 milyar liradan yüzde 83 artışla 9,5 milyar liraya yükselirken, kredi kullanım tutarı da yüzde 94 artışla 1,7 milyar liradan 3,3 milyar liraya ulaştı.
Bakan Albayrak`tan İVME paketi açıklaması
04.10.2019 15:05
Son güncelleme : 04.10.2019 15:05
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Paketin özellikle sanayi ve tarımda üretim altyapısının gelişmesine sağladığı katkıya dikkati çeken Albayrak, "İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME Finansman Paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor. Enflasyonla mücadelede sağlanan başarıyla birlikte İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz
oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı." ifadelerini kullandı.
İVME PAKETİ İLE 9,5 MİLYAR LİRALIK KREDİ TAHSİSİ
Bakan Albayrak'ın mesajında, İVME Finansman Paketi ile Seracılık Finansman Paketi'nin sağladığı katkıları içeren tabloya da yer verildi.
Buna göre, İVME Finansman Paketi kapsamında 5 Ağustos-30 Eylül döneminde tahsis edilen kredi
limiti 5,2 milyar Türk lirasından yüzde 83 artışla 9,5 milyar Türk lirasına, kredi
kullanım tutarı da 1,7 milyar Türk lirasından yüzde 94 artışla 3,3 milyar Türk lirasına yükseldi.
Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası
aracılığıyla devreye alınan Seracılık Finansman Paketi ile de üreticilere sağlanan kredi
tutarı 7 Ağustos'tan bugüne 1,9 milyar Türk lirasından yüzde 24 artışla 2,35 Türk lirasına ulaştı.
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